二次闖關｜憧憬監管開綠燈 比特幣周漲20% 越3萬美元

按CoinMarketCap數據，截至本港時間昨晚9時，比特幣報30,141美元，24小時內漲4%，累計7日已飆20.8%，惟較2021年近7萬美元的歷史高位，仍低逾一半；以太幣報1,898.02美元，24小時升4.3%，累計7日漲16%。

自從全球最大資產管理公司貝萊德上周四向美國證券交易委員會(SEC)申請推出比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)後，比特幣隨即展開新一輪升勢，一周累飆逾兩成，至再越3萬美元，為兩個月來第二次闖關。不過市場仍偏向審慎，認為在SEC正式批准相關ETF之前，仍難言比特幣能否企穩3萬美元關口。

貝萊德申現貨ETF 引爆升浪

自貝萊德申請比特幣現貨ETF後，比特幣即由約3個月低位2.48萬美元持續反彈，昨一度最高報3.0737萬美元，即最多累飆24%。SEC一直擔憂虛擬貨幣的價格受操控，因而過往已至少拒絕12隻比特幣現貨ETF的申請，惟由於貝萊德為大型金融企業，加上今次申請引入納斯達克交易所分享交易數據，包括客戶資訊，有助減低操控價格可能性，獲批的機會較高，因此惹來市場憧憬。而貝萊德的行動亦惹來一批金融巨擘跟隨，基金公司景順及WisdomTree亦已申請比特幣現貨ETF。

除比特幣價格走強外，外媒報道指全球最大的比特幣基金GBTC亦在套現有望的憧憬下，在過去一周的折讓大幅收窄，由44%大降至34%，倘基金出現套現機會，即變相有達十億美元計的價值可獲釋放。GBTC經營者Grayscale因申請將基金轉換ETF失敗，目前正向SEC提出訴訟。

3萬美元大關一直被視為比特幣的重大阻力，今年4月其一度升近30,450美元關，惟及後即乏力；而2022年的大跌市中，亦一度在3萬美元大關見承接。

分析：能否企穩 等SEC好消息

OANDA高級市場分析師Edward Moya警告，即使比特幣的動力仍有可能持續一段時間，但仍需要從SEC中「聽到好消息」，才可以確定其價格從3萬美元水平持續反彈。不過亦有分析指，倘監管風險消除，比特幣目前價值仍合理。