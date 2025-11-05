二萬六爭持！ 高盛料中資股未來一年走穩

蘇德巍昨在國際金融領袖投資峰會上表示，中國是世界上規模最大最重要經濟體之一，即使去年至今已將蒸發的市值，修復了一半，但中國股票仍相當吸引，並估計「在幾乎任何情況下，過去一年來大家看到，環球資金對中資股的興趣反覆變化，我相信未來一年會較過去12個月更穩定」。

科技股或見頂回吐

不過蘇德巍亦預警指，現時科技股的估值正處歷史高水平，或已「見頂」(full)，相信未來12至24個月可能出現高達10%至20%的回吐。惟他強調，相關回吐不代表基本面崩潰，仍建議投資者保持投資，並要多元持倉。

摩根士丹利主席兼行政總裁皮克(Ted Pick)亦表示，中資股前景較樂觀，包括生物科技、機械人及電動車等概念股，均有不少優質企業，可為投資爭取可觀回報。他又認為，人工智能是企業致勝關鍵，能有效運用相關技術以升營運的企業，將會跑贏。