二萬六爭持！ 高盛料中資股未來一年走穩

港股持續半個月在二萬六水平反覆，昨早段高見26,291點，收市則失守並報25,952點，跌205點或0.8%，高低波幅380點，主板成交額約2,400億元，連續3個交易日不足3千億元交投。高盛董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)則唱好中資股，認為未來一年環球資金會繼續注視中國市場，中資股表現或保持穩定。
蘇德巍昨在國際金融領袖投資峰會上表示，中國是世界上規模最大最重要經濟體之一，即使去年至今已將蒸發的市值，修復了一半，但中國股票仍相當吸引，並估計「在幾乎任何情況下，過去一年來大家看到，環球資金對中資股的興趣反覆變化，我相信未來一年會較過去12個月更穩定」。
科技股或見頂回吐
不過蘇德巍亦預警指，現時科技股的估值正處歷史高水平，或已「見頂」(full)，相信未來12至24個月可能出現高達10%至20%的回吐。惟他強調，相關回吐不代表基本面崩潰，仍建議投資者保持投資，並要多元持倉。
摩根士丹利主席兼行政總裁皮克(Ted Pick)亦表示，中資股前景較樂觀，包括生物科技、機械人及電動車等概念股，均有不少優質企業，可為投資爭取可觀回報。他又認為，人工智能是企業致勝關鍵，能有效運用相關技術以升營運的企業，將會跑贏。
北水買小米中海油
大市方面，港股昨回吐下北水繼續買貨，滬深港股通合共淨買入98.32億元。小米集團(1810)及中海油(883)成為北水買貨主力，齊齊錄逾10億元淨買入；阿里巴巴(9988)則淨走資約8.7億元。另外，內銀逆市造好，招商銀行(3698)升3.3%，建設銀行(939)及工商銀行(1398)升逾1%。