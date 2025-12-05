二萬六爭持8日！ 光大證券薦四板塊 明年看3萬關

港股連續8個交易日在二萬六關水平窄幅上落，恒生指數昨曾高見25,990點，收市則報25,935點，升175點或0.7%，續未見突破。光大證券國際昨發布「2026年市場展望」，指中港股今季已由高位調整至合理水平，有條件於明年再創高位，2026年恒指目標30,000點，即潛在升幅15.7%，並關注中資金融、智能科技、能源有色、本地金融四大板塊。

除恒指外，光大證券國際亦給予恒生科技指數明年目標6,600點，較昨收市報5,615點，潛在升幅17.5%；上證指數明年目標則看4,500點，較昨收市報3,875點，潛在升幅16.1%。