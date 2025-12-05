二萬六爭持8日！ 光大證券薦四板塊 明年看3萬關

港股連續8個交易日在二萬六關水平窄幅上落，恒生指數昨曾高見25,990點，收市則報25,935點，升175點或0.7%，續未見突破。光大證券國際昨發布「2026年市場展望」，指中港股今季已由高位調整至合理水平，有條件於明年再創高位，2026年恒指目標30,000點，即潛在升幅15.7%，並關注中資金融、智能科技、能源有色、本地金融四大板塊。
除恒指外，光大證券國際亦給予恒生科技指數明年目標6,600點，較昨收市報5,615點，潛在升幅17.5%；上證指數明年目標則看4,500點，較昨收市報3,875點，潛在升幅16.1%。
科指有追落後空間
光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，經歷今年的反彈後，恒指市盈率已高於過去5年平均值，並向上偏離約1個標準差，反映總體估值有所修復，但處合理區間；而科指剛回升至5年平均值，反映估值仍有追落後空間。至於整個市場的股息環境，雖然恒指股息率及高息指數的股息率分別回落至大約3厘及6厘水平，但相對內地利率環境仍具吸引力。
該行看好四大板塊的原因，包括中資金融與市場走勢回暖關係密切；智能科技則正處於國策風口之上；能源有色在利率下行周期受惠；香港本地金融則能夠在港股活躍、樓市回穩的過程中有所表現。
明年上半年或減息一次
另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻預計，美國聯儲局明年上半年只減息一次，下半年減息空間較大。該行亦對人民幣前景持樂觀態度，料離岸人民幣將在6.97至7.22間波動；同時看淡油價會在每桶53至65美元之間徘徊，現貨黃金目標價則為每安士4,950美元。
大市方面，港股昨成交額1,793億元，連續3日不足2千億元，港股通連續6日吸資，昨流入14.8億元。藍籌以藥明系最佳，藥明生物(2269)急升7.1%，藥明康德(2359)升5.4%。