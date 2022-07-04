互聯互通｜ETF通北向首日成交1.5億人幣 南向僅8413萬

交易所買賣基金(ETF)互聯互通(ETF通)今日首日納入滬深港通交易，ETF通首日北向買賣金額共1.475億元人民幣，其中滬股通佔1.4億元人民幣，深股通佔748萬元人民幣，南向交易方面，ETF通的金額共8,413萬元。其中滬港股通涉2,095萬元，深港股通則佔6,318萬元。

共有87家香港、內地掛牌ETF可跨境交易，當中83家為內地掛牌ETF，僅4家為香港上市的ETF，包括盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)及安碩恒生科技(3067)。

盈富基金今日收報22.28元，無升跌，成交26.1億元；恒生中國企業收報77.44元，跌0.4%，成交14.2億元；南方恒生科技收4.818元，漲0.25%，成交12.8億元；安碩恒生科技收報10.22元，揚0.3%，成交1.4億元。

ETF 平均每日成交額超過 110 億

港交所(388)行政總裁歐冠昇指，ETF納入互聯互通是好消息，有助不斷提升市場活力、多樣性和吸引力，也將鞏固香港作為內地與全球之間超級聯繫人的地位。ETF是旗下市場發展得最快業務之一。截至今年5月底，在港交所上市的ETF超過130隻，平均每日成交額超過110億元，而2020年僅64億元，管理資產規模達4,300多億元。至於今年第一季滬深港通表現良好，北向及南向交易的平均每日成交金額分別為1,059億元人民幣及355億元。