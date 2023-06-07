亞洲電視轉型拓展電商直播，另發起劇本基金冀募資10億人幣。(亞洲電視)

該股今早（7日）急升後隨即急瀉，一度高見0.086元，大升19.4%，惟其後一度倒跌14%，現跌幅收窄至5.55%。

集團指，昨日已開始進入電商直播的業務，分別由廣西亞視鴻鵠電子商務有限公司及亞視文化傳媒(深圳)有限公司兩間間接全資擁有的子公司負責經營；同時董事會表示，相信電商直播業務能作為集團媒體、文化及娛樂業務的輔助，提高集團媒體、文化及娛樂業務的銷售及市場佔有率，從而增加集團收入，又預期除現時成品布料加工、印花及銷售，以及娛樂及媒體等業務之外，料電商直播業務在未來將為集團的財政產生正面收入。

亞洲電視轉型拓展電商直播，另發起劇本基金冀募資10億人幣。(亞洲電視)

聚焦5大領域進行產業布局

此外，亞洲電視因應成立66年，亦宣布以全新的發展戰略和多元化內容呈現給觀眾，將聚焦5大領域進行產業佈局，包括數位媒體、數字內容、數字技術、數位電商和數位金融，並宣布將參與名為萬福可信私募基金劇本基金，由萬福可信私募基金發起，中國劇本扶持中心、中國電視藝術家協會編劇專業委員會、北京影視藝術學會及亞洲電視聯合發起，目標第一輪募資10億元人民幣。

亞視董事局主席劉敏斌表示，希望用基金方法帶動劇本產業，以提升編劇地位；亞視行政總裁徐小明則表示，突破框架，產出新思維，以創意加人情味製作內容，集團未來將致力於打造更多優質節目。