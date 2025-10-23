亞視：共同臨時清盤人申請10.24聆訊　制定重組計劃持續經營(更新)

【10月23日更新】亞洲電視控股(707)發公告，表示共同臨時清盤人申請的聆訊，將於今年10月24日(本周五)下午2時正在開曼群島時間在大法院舉行。 根據共同臨時清盤人申請，亞視已請求大法院，授予共同臨時清盤人以下權力，包括制定可行的重組計劃以使其得以持續經營、經營業務、代表其與所有相關監管機構及主管機關進行溝通與聯繫，以進行必要的監管行動及符合任何必要的上市要求，以及調查其事務。 料符合 整體最佳利益 續停牌 亞視解釋，委任共同臨時清盤人之目的，乃將業務及事務移交予獨立專業的法院人員，以維護及保障公司、股東及其債權人之權益。亞視相信，提出共同臨時清盤人申請符合公司、股東及其債權人之整體最佳利益，並將適時就共同臨時清盤人申請的事態發展，另行刊發公佈。

亞視遭清盤呈請續停牌 稱股份交易涉重大風險(更新) 【10月8日更新】停牌多日的亞洲電視控股(707)就清盤呈請事件發布進一步公告，披露根據2018年11月29日簽訂之貸款協議，未償還款項之到期日為2019年5月28日。除作為公司債權人之身份外，董事會並不知悉呈請人與公司或其關連人士之間存在任何關係。 暫無 充分理由就股份轉讓尋求認可令 公告表示，雖然清盤呈請的提交不會自動使公司財產處置或股份轉讓失效，但倘若其後法院作出清盤令，在清盤程序開始後進行的任何財產處置或股份轉讓均屬無效。亞視坦言，申請認可令涉及龐大法律費用且結果存在不確定性，因此目前無充分理由就股份轉讓事宜尋求認可令。

亞視提醒股東及潛在投資者，在清盤呈請存在期間進行公司股份交易涉及重大風險，建議在轉讓股份前尋求專業意見。公司表示正積極與呈請人就可能達成的和解方案進行溝通，但截至公告日期，雙方尚未就達成和解設定具體時間表。 續停牌至另行通知為止 亞視股份自2025年8月11日上午9時起已於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。亞視建議股東應就清盤呈請自行作出安排，此舉符合公司及股東的整體利益。亞視將持續監察事態發展，倘情況改變，將重新考慮申請認可令。

列3大復牌條件 須證明 董事會有效運作 聯交所提出的復牌指引包括以下3項要求：第一，亞視須提供適當證據，證明董事會成員組成有效運作，且符合亞視組織章程細則的規定；第二，須證明已遵守上市規則第13.24條；第三，須向市場全面披露所有重大資料，以便股東及投資者準確評估公司狀況。 限定2027年2月10日 前復牌 聯交所要求亞視必須妥善解決導致停牌的問題、全面符合復牌指引並遵守上市規則，獲聯交所接納後，方可恢復買賣。若情況發生變化，聯交所有權修改或補充現有指引。同時，聯交所指出根據上市規則，若上市公司連續停牌超過18個月，聯交所有權取消其上市地位。對亞視而言，該18個月期限將於2027年2月10日屆滿，屆時須恢復股份買賣。若在此之前未能完成復牌要求並恢復股份交易，聯交所有權縮短整改期限或要求亞視除牌。

涉奪取董事會控制權 亞視指控內容為，第二至第七被告人聲稱自己是「獨立承配人」，以隱瞞與查小剛的關聯關係，涉及虛假陳述，並且該等股份配售事項涉基於不正當目的而實施，旨在規避監管，讓查小暗中獲得公司多數控制權，阻礙其他股東和監管機構的監督。 此外，相關股份後被轉移至由查小剛女婿擁有的第八被告人(東方紡織)，後者隨即要求召開股東特別大會，試圖罷免現任董事，奪取董事會控制權。 亞視現要求法庭頒令，宣告該兩次配股及相關股份轉讓無效，禁止被告行使涉及股份的權利(包括表決權)，並索償損害賠償與利息，以及要求法院限制相關股份的投票權等。

已連續8日停牌 公司股份已於今年8月11日上午9時正起於香港聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。 資料來源： 亞視公告 亞視資產遭委任接管人 淨負債逾7.6億人幣恐遭變賣 續停牌(更新) 【8月18日更新】連日停牌的亞洲電視控股(707)在今日收市後發公告，表示獲RSM HK Business Advisory Limited告知3項協議，包括： 根據(i)公司(作為借款人)與金利豐財務(作為放款人)於2019年3月26日就貸款1.942億元訂立之貸款協議；

(ii) 公司(作為押記人)與放款人於2020年1月21日就公司所有固定物業及資產訂立之債權證； 及

(iii)公司全資附屬星鉑企業(作為押記人)與放款人於2020年1月21日就星鉑所有固定物業及資產訂立之債權證，於2025年8月15日，放款人委任RSM的Chan Leung Lee及Wu Shek Chun為公司及星鉑各自所有資產的共同及個別接管人。星鉑及其附屬公司主要從事媒體、文化及娛樂業務。 亞視資產恐遭出售償債 亞視表示，現正尋求法律意見，並與放款人及接管人就委任事宜進行溝通。於公布日期，公司未能評估委任接管人一事的財務或營運影響，有待接管人採取之進一步行動。於今年7月31日，貸款協議項下未償還總額約為3.82億元。公司連同其附屬公司的負債淨額約為7.665億人民幣。因此，接管人可能會出售公司全部或絕大部分資產，以償還貸款協議項下的未償還款項。亞視將於適當時候另行刊發公佈。

至於亞視股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。 資料來源： 亞視公告 亞視澄清業務方向 終止佔收益四成布料加工業務 續停牌(更新) 【8月13日更新】亞洲電視控股(707)中午發公告，公司謹此澄清，CPL集團主要從事成品布料的加工、印花及銷售及分包服務。出售事項之後，集團已終止從事有關業務。截至去年12月31日止年度，CPL集團取得收益約320百萬人民幣，佔集團總收益約40.7%。 保留布料成衣貿易業務 去年蝕96萬人幣 集團將繼續從事布料及成衣貿易業務，貿易業務為集團主營業務之一。截至2024年12月31日止年度，貿易業務取得收益1,996萬元人民幣(佔集團總收益約25.1%)，並取得淨虧損96萬元人民幣。

資料來源： 亞視公告 亞視今早停牌 待刊發內幕消息公告 【8月11日更新】亞洲電視控股(707)發公告，表示該公司的股份將於今日(11日)上午9時正起短暫停止買賣，以待公司刊發一份內幕消息公告。 上周債權人出售CPL股份等 套現600萬元 上周五(8日)，亞洲電視控股指接獲債券持有人法律顧問第二封函件，告知公司債券持有人已於上周三(8月6日)執行其持有的部份擔保，透過以600萬元價格出售Co-Prosperity Limited(CPL)全部已發行股本及其欠第三方買方的股東貸款。 此次出售所得款項將應用於抵銷部分欠付債券持有人尚欠利息。然而，完成抵銷後，公司仍欠債券持有人6,969.80萬元，即債券的本金額及截至上周三應計利息1,746.62萬元。