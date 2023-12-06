交稅優惠2024｜滙豐/中銀香港/東亞/大新/花旗Citi信用卡邊張最抵？各大銀行交稅回贈大比併

交稅2024／交稅優惠／交稅｜臨近年尾，意味稅季將至，即使不借稅貸，亦有有方法賺取優惠。若能善用信用卡交稅，不僅能減輕財務壓力，亦能享受額外現金回贈。《am730》將為讀者詳細分析，於2024年五大銀行的信用卡，在交稅方面有何「交稅優惠」，助各位讀者在交稅同時，可以賺取最多信用卡回贈。
交稅2024｜滙豐：賺高達額外800元獎賞錢現金回贈
滙豐香港表示，於2023年11月27日至2024年2月29日，憑滙豐信用卡登記及於流動理財或網上理財交稅滿港幣3萬元，並累積簽賬滿6,000港元，可享以下交稅獎賞，賺取高達額外800元「獎賞錢」。
此外，如果使用滙豐Mastercard累積繳納稅款達20萬元，還可以獲得額外200港元的現金回贈，總回贈率最高可達0.3%。詳細資訊請參閱官方網站。條款受細則約束。瀏覽更多按此（滙豐信用卡）
交稅優惠2024｜滙豐信用卡交稅優惠及方法：
交稅優惠2024｜中銀香港：享高達2500元現金回贈
中銀香港宣布推出「交稅大激賞」，從現在起至2023年12月29日，只要在中銀信用卡登記後，透過網上銀行或手機銀行，以中銀信用卡支付15,000港元或以上的稅項，同時於優惠期間內，達成1,000元的合資格零售消費，將享有最高500港元的現金回饋，相當於最高0.33%的現金回贈率。
此外，由現時至2023年12月31日，選擇信用卡進行分期付款，將享有額外的現金回贈高達2,000港元（包括基本的1,000港元現金回贈及針對「分期新客戶」的額外1,000港元回贈）。而分期付款每月的手續費率為0.18%。條款受細則約束。瀏覽更多按此（中銀香港官方網站）
交稅優惠2024｜中銀香港信用卡交稅優惠及方法：
交稅2024｜花旗Citi：可獲得高達500元現金回贈
花旗香港（Citi）推出優惠，由現時至2024年2月29日，只要預先登記，並使用Citi信用卡，於網上理財或「Citi PayAll」平台繳交超過50,001港元的薪俸稅，並在活動期間內，累至少3,000港元的合資格零售消費，即可獲得高達500港元的現金回贈，而最高回贈比例為0.25%。信用卡登記網站按此
條款受細則約束。瀏覽更多按此（花旗香港官方網站）
交稅優惠2024｜花旗香港信用卡交稅優惠及方法：
交稅2024｜東亞：可獲得最高550港元現金回贈
東亞銀行指，自現時起至2024年12月30日，客戶使用BEA Mall App進行登記，並在網上銀行內，使用東亞信用卡支付各種賬單（包括稅款、水電煤、學費、保險等），累計支付金額達到1萬港元，且在優惠期間內完成2,000港元的合資格零售消費，即可獲得最高550港元的現金回贈，相當於最高1%回贈率。條款受細則約束。瀏覽更多按此（東亞銀行官方網站）
交稅優惠2024｜東亞銀行信用卡交稅優惠及方法：
交稅2024｜大新：可獲得高達500元現金回贈
大新銀行公布信用卡交稅優惠，自2023年12月1日起至12月28日，使用大新信用卡支付稅款超過1萬元，即可獲得高達500港元的現金回贈。此外，若在12月15日之前通過WhatsApp登記參加快閃優惠，並支付稅款超過2萬港元，將額外獲得100港元的現金回贈，總回贈率達到0.75%。條款受細則約束。瀏覽更多按此（大新銀行官方網站）