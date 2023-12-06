交稅優惠2024｜滙豐/中銀香港/東亞/大新/花旗Citi信用卡邊張最抵？各大銀行交稅回贈大比併

交稅優惠2024｜滙豐/中銀香港/東亞/大新/花旗Citi信用卡邊樣最抵？ 各銀行交稅回贈大比併

交稅2024／交稅優惠／交稅｜臨近年尾，意味稅季將至，即使不借稅貸，亦有有方法賺取優惠。若能善用信用卡交稅，不僅能減輕財務壓力，亦能享受額外現金回贈。《am730》將為讀者詳細分析，於2024年五大銀行的信用卡，在交稅方面有何「交稅優惠」，助各位讀者在交稅同時，可以賺取最多信用卡回贈。