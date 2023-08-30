信用卡2023｜學生信用卡申請門檻迎新優惠一文睇清　一卡最高享9%現金回贈【8月29日更新】

信用卡2023／學生信用卡2023｜申請信用卡已成常態，以享受豐富的消費回贈和優惠。學生申請信用卡已經成為日常消費的便利選擇。信用卡不僅為持卡人提供各種類型的現金回贈，還提供各類娛樂消費優惠。其中，有一張學生信用卡可享受高達9%的現金回贈。《am730》為讀者推介了9張適合學生申請的信用卡，這些信用卡無需年薪要求，門檻低。趕快查看學生信用卡比較，了解所有優惠。
信用卡2023｜學生信用卡介紹與申請要點
申請信用卡對於日常消費來說已經變得非常普遍，而針對學生的需求，市面上有一種特殊的信用卡稱為「學生信用卡」，其申請要求相對寬鬆。有些銀行推出了大學聯營卡，只限特定大學或大專院校學生申請；還有一些專為在學學生提供的信用卡，統稱為學生信用卡。
不同的學生信用卡都有特定的優惠，包括電影票優惠、餐飲優惠、航空里程等多種選擇。
信用卡2023｜申請學生信用卡需要注意的事項
全日制學生和兼讀學生在申請學生信用卡時有一些程序上的差異。全日制學生申請學生信用卡只需提供身分證、住址證明和學生證；而兼讀學生可能需要額外提交文件，例如學業成績單或其他證明身份的文件。此外，即使是申請學生信用卡，年齡也必須滿18歲才能申請。
藉由對學生信用卡的了解，可以更好地理解這種信用卡的特點和申請要求。
信用卡2023｜滙豐：滙豐滙財金卡 - 學生卡
滙豐銀行推出了針對學生設計的信用卡——滙豐滙財金卡 - 學生卡，讓學生們享受多重禮遇。迎新禮遇中，最高可獲得700港元的現金回贈，其中包括繳納學費可獲得400港元的現金回贈。此外，該信用卡與多家商戶合作，包括誠品書店、KKBOX、百老匯院線、foodpanda等。而這張信用卡的優點在於永久免年費，無需年薪要求；同時，在海外消費和網上購物時，還可享受4.4%的回贈。通過了解滙豐信用卡的特點，學生們可以更好地利用信用卡的福利和優惠。
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申請詳情：滙豐銀行
信用卡2023｜美國運通AE Blue Cash 學生信用卡
信用卡發卡機構AE推出了美國運通AE Blue Cash 學生信用卡，提供多項迎新優惠。新持卡人只需在開卡後的2個月內消費滿6,000元，即可享受500元的現金回贈。此外，該信用卡與多家商戶合作，包括Pacific Coffee、百老匯院線等。優點方面，首年免年費，每年消費滿2.5萬元即可免除年費980元；無需年薪要求；在網上開卡更可獲得2張免費電影戲票；同時，在本地或海外消費和網上購物時，還可享受1.2%的回贈。
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申請詳情：美國運通AE
信用卡2023｜恒生銀行-大學／大專聯營卡
恒生銀行推出了專為學生而設的大學／大專聯營卡，學生們可以享受多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可獲得600元的現金回贈，其中包括開卡後的2個月內消費滿2,000元可享受300元的現金回贈。此外，各間大學／大專院校的聯營信用卡還提供多項優惠，例如浸會大學信用卡享有校友借書證首年免費，中文大學信用卡可以使用校園設施等。該信用卡的優點在於永久免年費，無需年薪要求。
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申請詳情：恒生銀行
信用卡2023｜DBS COMPASS VISA
DBS銀行推出了專為學生而設的大學／大專聯營卡，學生們可以享受多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可獲得400元的現金回贈，其中包括開卡後的3個月內消費滿4,800元可享受400元的現金回贈。此外，該信用卡與多家商戶合作，包括屈臣氏、百佳、Amazon、樂天等知名品牌。該信用卡的優點在於首年免年費，學生無需年薪要求，還可享受每月屈臣氏及百佳超市的驚喜優惠日活動；此外，在6大簽賬類別還可享受8折優惠。
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申請詳情：DBS
信用卡2023｜恒生MPOWER卡
恒生銀行為年青人推出了恒生MPOWER卡，該卡提供多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可享受900元等值回贈或學生專享5張MCL戲票。此外，恒生MPOWER卡是一張永久免年費的信用卡。該信用卡與多家商戶合作，包括KKBOX、MCL等知名品牌。優點方面，學生無需年薪要求，現金回贈最高可達9%，在學生信用卡中獨居其榜首。
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申請詳情：恒生銀行
信用卡2023｜大專生WeWa 銀聯卡
安信推出了專為大學／大專生而設的WeWa銀聯卡，提供多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可享受600元等值回贈，或9萬免息現金分期套現，或Paul Lafayet法式焦糖燉蛋券。WeWa銀聯卡擁有多項優點，包括學生無需年薪要求、首5年免年費，現金回贈最高可達6%。申請資格為全港大學／大專生，或全港已刊憲／註冊的護士學校學生。此外，由於該卡屬於白金級別銀聯卡，當簽滿指定金額時，還可享受機場貴賓室服務。
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申請詳情：安信WeWa
信用卡2023｜Citi 八達通白金卡（學生）
Citi花旗銀行為學生設計了八達通信用卡的學生版本。申請Citi八達通白金卡（學生），可享受多重迎新禮遇，最高可獲得1,300元等值回贈。Citi八達通白金卡（學生）具有多項優勢，包括學生無需年薪要求，只需達到每月簽帳要求，即可享受全港15%的交通費回贈或加碼5%的隧道費回贈等福利。申請資格為全港大學/大專生，年滿18歲。
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申請詳情：Citi花旗銀行
信用卡2023｜大新ONE+學生卡
大新銀行也為大學／大專生推出了專屬的學生信用卡。申請大新ONE+學生卡，可享受多重迎新禮遇，最高可獲得500元等值回贈。大新ONE+學生卡擁有多項優點，包括學生無需年薪要求，還可享受KK Day海內外旅遊產品的93折優惠等。申請資格為全港大學/大專生，年滿18歲且持有港澳居民身分證。該信用卡還與多家商戶合作，包括春水堂、星巴克等知名品牌。
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申請詳情：大新銀行
信用卡2023｜東亞 i-Titanium 學生信用卡
東亞銀行為大學／大專生推出了i-Titanium學生信用卡，享受多項優惠。申請i-Titanium學生信用卡，可享受多重迎新禮遇，最高可獲得300元等值回贈。這張信用卡有多項優點，學生無需年薪要求，並且在「東亞日」期間，進行海外／網上外幣簽賬可專享額外4.4%的現金回贈。申請資格為全港大學／大專生，年滿18歲且持有港澳居民身分證。此外，該卡還提供多款精選優惠，如旅遊網站訂房最高可享93折優惠，以及在MCL戲院和UA院線購買正價戲票可享受折扣優惠等。
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申請詳情：東亞銀行
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