信用卡2023｜學生信用卡申請門檻迎新優惠一文睇清　一卡最高享9%現金回贈【8月29日更新】

信用卡2023｜學生信用卡介紹與申請要點

申請信用卡對於日常消費來說已經變得非常普遍，而針對學生的需求，市面上有一種特殊的信用卡稱為「學生信用卡」，其申請要求相對寬鬆。有些銀行推出了大學聯營卡，只限特定大學或大專院校學生申請；還有一些專為在學學生提供的信用卡，統稱為學生信用卡。

不同的學生信用卡都有特定的優惠，包括電影票優惠、餐飲優惠、航空里程等多種選擇。

信用卡2023｜ 申請學生信用卡需要注意的事項

全日制學生和兼讀學生在申請學生信用卡時有一些程序上的差異。全日制學生申請學生信用卡只需提供身分證、住址證明和學生證；而兼讀學生可能需要額外提交文件，例如學業成績單或其他證明身份的文件。此外，即使是申請學生信用卡，年齡也必須滿18歲才能申請。

藉由對學生信用卡的了解，可以更好地理解這種信用卡的特點和申請要求。