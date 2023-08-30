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財經
2023-08-30 15:30:00

信用卡2023｜學生信用卡申請門檻迎新優惠一文睇清　一卡最高享9%現金回贈【8月29日更新】

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信用卡2023｜學生信用卡比較。(資料圖片)

信用卡2023／學生信用卡2023｜申請信用卡已成常態，以享受豐富的消費回贈和優惠。學生申請信用卡已經成為日常消費的便利選擇。信用卡不僅為持卡人提供各種類型的現金回贈，還提供各類娛樂消費優惠。其中，有一張學生信用卡可享受高達9%的現金回贈。《am730》為讀者推介了9張適合學生申請的信用卡，這些信用卡無需年薪要求，門檻低。趕快查看學生信用卡比較，了解所有優惠。

信用卡2023｜學生信用卡比較。(資料圖片)

信用卡2023｜學生信用卡介紹與申請要點

申請信用卡對於日常消費來說已經變得非常普遍，而針對學生的需求，市面上有一種特殊的信用卡稱為「學生信用卡」，其申請要求相對寬鬆。有些銀行推出了大學聯營卡，只限特定大學或大專院校學生申請；還有一些專為在學學生提供的信用卡，統稱為學生信用卡。

不同的學生信用卡都有特定的優惠，包括電影票優惠、餐飲優惠、航空里程等多種選擇

信用卡2023｜申請學生信用卡需要注意的事項

全日制學生和兼讀學生在申請學生信用卡時有一些程序上的差異。全日制學生申請學生信用卡只需提供身分證、住址證明和學生證；而兼讀學生可能需要額外提交文件，例如學業成績單或其他證明身份的文件。此外，即使是申請學生信用卡，年齡也必須滿18歲才能申請。

藉由對學生信用卡的了解，可以更好地理解這種信用卡的特點和申請要求。

滙豐滙財金卡（學生卡）。(資料圖片)

信用卡2023｜滙豐：滙豐滙財金卡 - 學生卡

滙豐銀行推出了針對學生設計的信用卡——滙豐滙財金卡 - 學生卡，讓學生們享受多重禮遇。迎新禮遇中，最高可獲得700港元的現金回贈，其中包括繳納學費可獲得400港元的現金回贈。此外，該信用卡與多家商戶合作，包括誠品書店、KKBOX、百老匯院線、foodpanda等。而這張信用卡的優點在於永久免年費，無需年薪要求；同時，在海外消費和網上購物時，還可享受4.4%的回贈。通過了解滙豐信用卡的特點，學生們可以更好地利用信用卡的福利和優惠。

學生信用卡｜滙豐滙財金卡 - 學生卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●本地簽帳享2.4%或$4.17/里

●本地網購享享4.4%或$2.27/里

●海外簽帳享4.4%或$2.27/里

●本地海外網購享4.4%或$2.27/里

●餐飲簽賬享2.4%或$4.17/里

●可用流動支付
(Mobile Payment)

●設「現金套現」分期計劃

●設「八達通自動增值」服務

●提供「滙豐虛擬信用卡」

●永久免年費

●開卡後60天內，消費滿2,000元即享300元現金回贈

●繳交學費400元現金回贈

申請詳情：滙豐銀行

美國運通AE Blue Cash 學生信用卡。(資料圖片)

信用卡2023｜美國運通AE Blue Cash 學生信用卡

信用卡發卡機構AE推出了美國運通AE Blue Cash 學生信用卡，提供多項迎新優惠。新持卡人只需在開卡後的2個月內消費滿6,000元，即可享受500元的現金回贈。此外，該信用卡與多家商戶合作，包括Pacific Coffee、百老匯院線等。優點方面，首年免年費，每年消費滿2.5萬元即可免除年費980元；無需年薪要求；在網上開卡更可獲得2張免費電影戲票；同時，在本地或海外消費和網上購物時，還可享受1.2%的回贈。

學生信用卡｜AE Blue Cash 學生信用卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●本地簽賬、海外簽賬、本地網購、海外網購、餐飲簽賬均享1.2%現金回贈

 

●於指定商戶消費，可享免息分期付款計劃

 

●享有美國運通「LIVE Hong Kong」消費優惠

●享45天購物保障

開卡後2個月內，消費滿6,000元，享500現金回贈

 

●於網上申請信用卡，可享2張免費電影戲票，每張價值115元

申請詳情：美國運通AE

信用卡2023｜恒生銀行-大學／大專聯營卡

恒生銀行推出了專為學生而設的大學／大專聯營卡，學生們可以享受多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可獲得600元的現金回贈，其中包括開卡後的2個月內消費滿2,000元可享受300元的現金回贈。此外，各間大學／大專院校的聯營信用卡還提供多項優惠，例如浸會大學信用卡享有校友借書證首年免費，中文大學信用卡可以使用校園設施等。該信用卡的優點在於永久免年費，無需年薪要求。

恒生銀行-大學／大專聯營卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能（部分）

迎新禮遇

●本地海外簽賬、本地海外網購享最高4%現金回贈

 

●本地簽賬-繳學費、考試費、本地書店等，享2.4%現金回贈

 

●海外簽帳享0.4%現金回贈

●中文大學：可使用校園設施圖書館、游泳池、校園紀念品及4小時免費泊車

 

●城市大學：校友使用圖書館85折年費、停車場、游泳池、商務印書館優惠

 

●浸會大學：Pacific Coffee

享7折、校友借書證首年免費、浸大體育中心年費優惠

 

●中文大學專業進修學院

信用卡：現金回贈可付學費

 

●恒生大學：專享職員/學生優惠購買恒大記念品

 

額外功能：簽賬之部份金額將捐贈母校，用以資助大學 / 大專院校發展

●全日制學生開卡後2個月內，消費滿2,000元，享300元現金回贈

 

非全日制學生現有客戶開卡後2個月內，消費滿5,000元，享300元現金回贈

 

非全日制學生全新客戶開卡後2個月內，消費滿5,000，享600元現金回贈

申請詳情：恒生銀行

DBS COMPASS VISA。(資料圖片)

信用卡2023｜DBS COMPASS VISA

DBS銀行推出了專為學生而設的大學／大專聯營卡，學生們可以享受多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可獲得400元的現金回贈，其中包括開卡後的3個月內消費滿4,800元可享受400元的現金回贈。此外，該信用卡與多家商戶合作，包括屈臣氏、百佳、Amazon、樂天等知名品牌。該信用卡的優點在於首年免年費，學生無需年薪要求，還可享受每月屈臣氏及百佳超市的驚喜優惠日活動；此外，在6大簽賬類別還可享受8折優惠。

學生信用卡｜DBS COMPASS VISA 學生信用卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●本地簽賬 $10/里（1%）

●海外簽賬、八達通增值、電子錢包消費 $25/里（0.4%

●本地網購、海外網購 $3.33/里（3%

●指定日子於百佳超市購物享92折

●6大簽賬類別8折

●海外網店、foodpanda消費享75折

●Instant Cash現金分期貸款享6個月利息現金回贈

●開卡後3個月內，消費滿HK$4800，享HK$400現金回贈

3次免費Flexi Shopping體驗

申請詳情：DBS

恒生MPOWER卡。(資料圖片)

信用卡2023｜恒生MPOWER卡

恒生銀行為年青人推出了恒生MPOWER卡，該卡提供多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可享受900元等值回贈或學生專享5張MCL戲票。此外，恒生MPOWER卡是一張永久免年費的信用卡。該信用卡與多家商戶合作，包括KKBOX、MCL等知名品牌。優點方面，學生無需年薪要求，現金回贈最高可達9%，在學生信用卡中獨居其榜首。

學生信用卡｜恒生銀行 - MPOWER卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●本地簽賬、海外簽賬、本地網購、海外網購、餐飲簽賬最高可享9%現金回贈
（需同時登記「簽賬激賞」方案才可享9%+使用指定流動支付）

●八達通增值享0.5%現金回贈

●網上購電影戲票免手續費

●加1元換1張戲票

●全港電影票9折

●KKBOX優先訂票

●方案1：成功開卡享700元現金回贈，再開立恒生「優進理財戶口」享200元現金回贈

●方案2：全新客戶可享10張MCL戲票；現有客戶或學生，則享5張MCL戲票

申請詳情：恒生銀行

大專生WeWa 銀聯卡。(資料圖片)

信用卡2023｜大專生WeWa 銀聯卡

安信推出了專為大學／大專生而設的WeWa銀聯卡，提供多重迎新禮遇。迎新禮遇中，最高可享受600元等值回贈，或9萬免息現金分期套現，或Paul Lafayet法式焦糖燉蛋券。WeWa銀聯卡擁有多項優點，包括學生無需年薪要求、首5年免年費，現金回贈最高可達6%。申請資格為全港大學／大專生，或全港已刊憲／註冊的護士學校學生。此外，由於該卡屬於白金級別銀聯卡，當簽滿指定金額時，還可享受機場貴賓室服務。

學生信用卡｜安信大專生WeWa 銀聯卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●本地簽賬、指定網店6%現金回贈

全港旅遊、戲院、卡拉OK、●主題公園商戶類別簽賬，享4%現金回贈

●海外簽賬4%現金回贈

●八達通增值0.4%現金回贈

●3個月免息簽賬分期

●豁免海外（外幣）簽賬手續費

●不滿2次之消費滿3,000元，享每程250元機場接送一次

●LoungeKey大中華機場貴賓室服務：開卡2個月內消費滿1.2萬，每年可用3次

享日常助理服務，包括旅遊、購物、藝術鑒賞、健康顧問及餐飲訂座

●方案1：開卡後90日內，消費滿2,000元，享200元現金回贈；網上開卡，享HK$100現金回贈

●方案2：高達9萬免息免手續費現金分期套現計劃，以及免費獲贈Paul Lafayet法式焦糖燉蛋

申請詳情：安信WeWa

Citi 八達通白金卡（學生）。(資料圖片)

信用卡2023｜Citi 八達通白金卡（學生）

Citi花旗銀行為學生設計了八達通信用卡的學生版本。申請Citi八達通白金卡（學生），可享受多重迎新禮遇，最高可獲得1,300元等值回贈。Citi八達通白金卡（學生）具有多項優勢，包括學生無需年薪要求，只需達到每月簽帳要求，即可享受全港15%的交通費回贈或加碼5%的隧道費回贈等福利。申請資格為全港大學/大專生，年滿18歲。

學生信用卡｜Citi 八達通白金卡（學生）

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●海外網購、八達通增值享0.5%回贈

●每月消費滿3千至1萬以下，享15%交通費回贈，每月上限300元

每月消費滿1萬元或以上，享15%交通費回贈及5%隧道費回贈，每月上限500

●當八達通使用，可自動增值

●開卡後2個月內，消費滿1,000元，（含500元自動增值交易1次），享300元現金回贈

●首兩期月結單利息全額回贈，最高享1,000元現金回贈

申請詳情：Citi花旗銀行

大新ONE+學生卡。(資料圖片)

信用卡2023｜大新ONE+學生卡

大新銀行也為大學／大專生推出了專屬的學生信用卡。申請大新ONE+學生卡，可享受多重迎新禮遇，最高可獲得500元等值回贈。大新ONE+學生卡擁有多項優點，包括學生無需年薪要求，還可享受KK Day海內外旅遊產品的93折優惠等。申請資格為全港大學/大專生，年滿18歲且持有港澳居民身分證。該信用卡還與多家商戶合作，包括春水堂、星巴克等知名品牌。

學生信用卡｜大新ONE+學生卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●本地簽賬、海外簽賬、海外網購享1%現金回贈

●八達通增值享0.5%現金回贈

●八達通自動增值

●貸款HK$10萬，手續費0.06%，還款期12個月

●KK Day海內外旅遊產品93折

●開卡後2個月內，消費滿2,000元，享200元現金回贈

●再開「優易理財戶口」，享300元現金回贈

申請詳情：大新銀行

東亞 i-Titanium 學生信用卡。(信用卡)

信用卡2023｜東亞 i-Titanium 學生信用卡

東亞銀行為大學／大專生推出了i-Titanium學生信用卡，享受多項優惠。申請i-Titanium學生信用卡，可享受多重迎新禮遇，最高可獲得300元等值回贈。這張信用卡有多項優點，學生無需年薪要求，並且在「東亞日」期間，進行海外／網上外幣簽賬可專享額外4.4%的現金回贈。申請資格為全港大學／大專生，年滿18歲且持有港澳居民身分證。此外，該卡還提供多款精選優惠，如旅遊網站訂房最高可享93折優惠，以及在MCL戲院和UA院線購買正價戲票可享受折扣優惠等。

學生信用卡｜東亞 i-Titanium 學生信用卡

簽帳里數／現金回贈優惠

功能

迎新禮遇

●網上購物、手機付款，享最高4%現金回贈

●其他簽帳享0.4%現金回贈

●登記「東亞日 - 手機付款」，享本地餅店/ 快餐店/咖啡專門店/本地交通簽賬12%現金回贈

●永久豁免年費

●優先預訂人氣演唱會門票

●首2個月憑卡簽賬/透支滿2,000元，及透過BEA App成功確認有關信用卡，可獲贈最多200元現金回贈

●於發卡日起2個月內，首次登入BEA App可再獲100元現金回贈

申請詳情：東亞銀行

信用卡2023｜常見問題

 

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