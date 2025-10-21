京東啟動港澳11.11大促銷 推99元人幣商品包郵 負責人：港澳業務高速增長

京東集團(9618)旗下電商京東港澳宣布今年京東港澳11.11大促全面啟動，京東港澳台業務負責人楊肯表示，本次活動推出全港最低的99人民幣(下同)自營商品包郵送上門服務。消費者於港澳地區，只要購買自營商品訂單金額滿99元，即可享受免費送貨上門服務，包括離島地區。

有見此前於沙田推出的補貼活動收獲熱烈反響，本次雙11期間，京東亦將啟動「九龍東區補貼計劃」，進一步擴大補貼覆蓋範圍，並送出專屬優惠券、滿減折扣，如：買滿99元減20元優惠券、買滿459元減60元優惠券等。