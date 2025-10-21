京東啟動港澳11.11大促銷 推99元人幣商品包郵 負責人：港澳業務高速增長

京東集團(9618)旗下電商京東港澳宣布今年京東港澳11.11大促全面啟動，京東港澳台業務負責人楊肯表示，本次活動推出全港最低的99人民幣(下同)自營商品包郵送上門服務。消費者於港澳地區，只要購買自營商品訂單金額滿99元，即可享受免費送貨上門服務，包括離島地區。
有見此前於沙田推出的補貼活動收獲熱烈反響，本次雙11期間，京東亦將啟動「九龍東區補貼計劃」，進一步擴大補貼覆蓋範圍，並送出專屬優惠券、滿減折扣，如：買滿99元減20元優惠券、買滿459元減60元優惠券等。
京東物流(2618)香港快遞業務負責人馬偉表示，為保障促銷期間送貨穩定，京東快遞將在港澳開通冷鏈服務，覆蓋多個溫度取件，可為商家、消費者提供上門取件、全程溫控服務保障，此外創新推出「電商盒子」服務模式，按照快遞箱尺寸收費，大大提升了商家、消費者的寄遞效率。
另外於雙11期間，京東港澳將聯動京東MALL、京東七鮮超市，創新在每周末推出「1蚊玩轉深圳」活動，在深圳福田等口岸安排免費巴士，接送香港消費者前往深圳京東MALL及七鮮超市。消費者只需在京東港澳app預約登記即可參加，消費者可以享受低至8折的京東MALL數碼電子購物權益，七鮮超市低至19.9元的大閘蟹等生鮮商品，同時有機會獲得京東港澳商城50元優惠券，並且抽取免費富國島往返機票。
港澳業務增長增幅明顯
而在數據方面，楊肯分享指京東港澳自3月底大規模宣傳以來，業務大幅增長，按季計算用戶規模、GMV及訂單量均錄倍數增幅，分別達120%、200%及150%。
物流方面，京東快遞港澳服務升級至今已有兩年，香港日均攬收快遞量增長超50倍，結合在粵港澳大灣區構建的完善的物流網絡，形成本地配送，以及內地、港、澳三地互寄通道，其中，香港與內地互寄快遞量增長超130倍，業務持續實現高速增長。