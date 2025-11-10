人工智能與機器人高峰會揭幕 生產力局：料2030年全球具身AI市場超230億美元

香港生產力促進局揭幕「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025」，本屆以「具身智能：產業新動能」為主題，匯聚來自中國內地、瑞士、德國、意大利、日本、韓國及本港的頂尖專家，探討人工智能(AI) 與機械人技術的產業化發展。創新科技及工業局局長孫東致詞時表示，「十五五」規劃建議強調引領發展新質生產力，加快 AI技術創新，香港將會與鄰近城市緊密合作，為大灣區及國家發展人工智能和機械人作出貢獻。

峰會吸引多間智能機械人製造商參展，其中包括正積極準備IPO的宇樹科技、優必選(9880)、以及此前市傳計劃明年來港上市，其後官方回應指有關消息不實的智元機器人。