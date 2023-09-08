人民幣定存2023｜人民幣定期存款利率比較 一行全城最高有2.6厘【9月8日更新】

人民幣定期存款／人民幣定存2023｜香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時國內減息情況下，先兌換人民幣作存定收息亦為不錯選擇。《am730》現為讀者整合人民幣的最新定存息率。要注意，需要了解每間銀行的細節條款，最新詳情，請向各間銀行查詢。
【8月28日更新招商永隆銀行 人民幣定存資訊】
人民幣定存2023｜人民幣定存優勢
人民幣定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備到國內留學、定期北上旅遊及經常進行人民幣交易的人。在現時全球局勢不穩期間，投入人民幣定存作投資或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如人民幣）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。
人民幣定存2023｜注意事項
若決定進行人民幣定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價、賣出價及交易中產生的匯率差價。
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讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（人民幣）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。
人民幣定存2023｜各大銀行人民幣定期存款利率比較
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人民幣定存2023｜中銀香港：定存12個月享2厘
中銀香港現推出「特優人民幣定期存款優惠」，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1.6%、1.8%、2%年利率。
此外，該行「綜合理財服務」個人銀行客戶，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，開立7天或1個月人民幣定存，可享11%或3.5%年利率。詳情請向該行查詢。
詳情：中銀香港
人民幣定存2023｜滙豐銀行：定存12個月享1.6%
滙豐銀行現推出「人民幣新資金定期存款優惠年利率優惠」，透過網上銀行或手機App，滙豐尚玉及滙豐卓越客戶，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1.3%、1.5%、1.6%年利率；至於滙豐One及其他客戶則分別享1.1%、1.3%、1.4%年利率。
此外，該行亦提供「外幣兌換及定期存款優惠」，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，開立7天或1個月人民幣定存，可享最高11%或3.5%年利率。詳情請向該行查詢。
詳情：滙豐銀行
人民幣定存2023｜渣打銀行：開立12個月定存享2%
渣打銀行現推出「特優人民幣定期存款優惠」，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1.8%、2%、2%年利率。
此外，該行的白金外匯會員，或優先私人理財客戶，透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，開立1星期或2星期人民幣定存，可享最高11%或5.5%年利率。詳情請向該行查詢。
詳情：渣打銀行
人民幣定存2023｜恒生銀行：6個月最高享1.89%年利率
恒生銀行現提供新資金定期存款優惠，以1萬人民幣新資金，透過網上銀行或手機App，開立人民幣定存，優卓理財及優越理財客戶，最高3個月可享1.59%、6個月可享1.89%；優進理財及客戶綜合戶口，最高3個月則可享1.49%、6個月可享1.79%。
此外，該行亦提供「外匯定期存款優惠」，合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶，透過分行、電話、網上銀行、手機app申請，於指定交易時段以外幣兌人民幣，並以最少10萬港元同等資金開立一星期定期存款，最高可享10.90%年利率。詳情請向該行查詢。
詳情：恒生銀行
人民幣定存2023｜花旗銀行：3個月最高享1.8%
花旗銀行指，現為花旗私人客戶及Citigold、Citi Priority、Citibanking理財客戶，提供人民幣定存優惠利率，透過分行、網上銀行、手機app申請，以至少30萬人民幣新資金，開立3個月定存，可享最高1.8%年利率。但優惠只限新開立投資戶口，以及需要投資產品結存，詳情請向銀行方面查詢。
詳情：花旗銀行
人民幣定存2023｜富邦銀行：12個月新資金最高達2.6%
富邦銀行推出分行特優人民幣定期存款優惠，個人銀行客戶經分行開立定期存款，定存等值港元100萬或以上，1個月可享2.1%；2個月可享2.2%；3個月可享2.3%；6個月可享2.4%；12個月可享2.6%。詳情請向該行查詢。
至於個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以現有資金開立指定定期存款，等值港元100萬或以上，1個月可享2%；2個月可享2.1%；3個月可享2.2%；6個月可享2.3%；12個月可享2.5%。
詳情：富邦銀行
人民幣定存2023｜工銀亞洲：定存12個月享2.3厘
工銀亞洲推出最新人民幣定期存款優惠，「工銀理財金」、「時代/綜合」客戶，於辦公時間透過網上銀行、手機銀行申請，以新或舊資金至少50萬人民幣以上，開立人民幣定期存款，1個月可享1.5%；2個月可享1.7%；3個月可享1.9%；6個月可享2.1%；12個月可享2.3%。詳情請向該行查詢。
另外，現時以全新資金、起存額5萬人民幣，開立存款期98天或188天的人民幣定存，分別可享2厘或2.2厘年利率。優惠適用於「e時代」、「綜合戶口」客戶，並需透過分行申請。
詳情：工銀亞洲
人民幣定存2023｜招商永隆銀行：定存12個月見2.15%
招商永隆銀行表示，現以手機App開戶，放入500萬人民幣敘造定存，1個月可享1.45%；2個月可享1.9%；3個月可享1.9%；6個月可享1.95%；12個月可享2.15%；24個月可享2.5%。詳情請向該行查詢。
詳情：招商永隆銀行
人民幣定存2023｜建行亞洲：新舊資金最高享2.05%
建行亞洲出最新人民幣定期存款優惠，新、舊「貴賓理財」或「貴賓晉裕」，透過分行申請，以至少50萬人民幣開立人民幣定期存款，1個月可享1.45%；2個月可享1.6%；3個月可享1.8%；6個月可享2%；12個月可享2.05%。詳情請向該行查詢。
若不足50萬，但足夠10萬或以上人民幣，開立人民幣定期存款，1個月可享1.35%；2個月可享1.5%；3個月可享1.75%；6個月可享1.9%；12個月可享1.95%。
詳情：建行亞洲
人民幣定存2023｜上海商業銀行：12個月定存見2.15%
上海商業銀行表示，該行推出新資金定期存款年利率優惠，客戶以最少10萬人民幣開立定存，1個月可享1.5%；3個月可享2.05%；6個月可享2.1%；12個月可享2.15%。客戶可透過分行申請，並以新資金、兌換資金開立。而全新「慧通理財」客戶，更可享額外0.10%年利率。
舊客戶亦可透過網上銀行、手機app申請開立人民幣定期存款年利率優惠，1個月可享1.18%；3個月可享1.78%；6個月可享1.78%；12個月可享1.83%。
詳情：上海商業銀行
人民幣定存2023｜集友銀行：敘造12個月定存有2.5%
集友銀行宣布該行客戶透過任何渠道，包括分行、網上等渠道，以新舊資金開立及起存額20萬人民幣以上開立定存，3個月可享2.2%；6個月可享2.4%；12個月可享2.5%年利率。該行表示額滿即止，詳情請向該行查詢。
詳情：集友銀行
人民幣定存2023｜華僑銀行：12個月定存享2.5%
華僑銀行表示，該行宏富理財客戶透過任何渠道，包括分行、網上等渠道，以新資金開立及起存額10萬人民幣以上開立定存，3個月可享2.1%；6個月可享2.25%；12個月可享2.5%年利率。
個人客戶則享3個月可享2%；6個月可享2.1%；12個月可享2.25%年利率。該行指，優惠額滿即止，詳情請向該行查詢。
詳情：華僑銀行
人民幣定存2023｜常見問題
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