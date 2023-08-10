人民幣定存2023｜人民幣定期存款利率比較 兩行提供2.5厘年利率【8月10日更新】

人民幣定期存款／定存2023｜香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時國內減息情況下，先兌換人民幣作存定收息亦為不錯選擇。《am730》現為讀者整合人民幣的最新定存息率。要注意，需要了解每間銀行的細節條款，最新詳情，請向各間銀行查詢。 【8月10日更新】

人民幣定存2023｜人民幣定存優勢 人民幣定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備到國內留學、定期北上旅遊及經常進行人民幣交易的人。在現時全球局勢不穩期間，投入人民幣定存作投資或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如人民幣）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。 人民幣定存2023｜注意事項 若決定進行人民幣定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價、賣出價及交易中產生的匯率差價。 買入價 銀行買進人民幣的價格，價格相對比較低 賣出價 銀行賣出人民幣的價格，價格相對比較高 匯率差價 銀行從換匯（港元兌換人民幣）中賺取的費用 讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（人民幣）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。