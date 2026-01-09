人民幣定期存款／人民幣定存2025｜香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時國內減息情況下，先兌換人民幣作存定收息亦為不錯選擇。《am730》為讀者整合人民幣的最新定存息率。要注意，開立定存前，需了解每間銀行的細節條款，有關最新詳情，請向各間銀行查詢。 【1月9日更新恆生銀行、招商永隆銀行、華僑銀行人民幣定期資訊】

人民幣定期利率比較 ｜人民幣定存優勢 人民幣定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括準備到國內留學、定期北上旅遊及經常進行人民幣交易的人。在現時全球局勢不穩期間，投入人民幣定存作投資或可分散風險，投資者可根據需要，而對較有前景的幣別（如人民幣）進行定期的投資，以賺取匯差，分散投資風險同時，更可獲得定存期內所累積利息。 近期內地為配合發行萬億元國債作基建投資，有分析指，中國最快或於上半年降準，以增流動性，人幣定存息料仍易跌難大升。

讀者亦可留意以下事項，包括比較不同銀行利率優惠，以選擇合適定存天數及金額；選擇市面上較常用的貨幣（人民幣）；亦隨時留意國際局勢，了解適時局勢變動，以便於低價買入、高位放出。

中銀香港定期 存款利率｜ 定存12個月享1.2厘 中銀香港現推出「特優人民幣定期存款優惠」，「私人財富」/「中銀理財」透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1.2%、1.2%、1.3%年利率。 此外，「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶透過網上銀行或手機App，以最少1萬新資金開立人民幣定存，3、6、12個月，分別享1%、1%、1.1%年利率。 詳情：中銀香港

恒生銀行定期存款利率｜6個月最高享1.2%年利率 恒生銀行現提供新資金定期存款優惠，以1萬人民幣新資金，透過網上銀行或手機App，開立人民幣定存，優卓理財及優越理財客戶，3、6個月最高可享1.3%，12個月則未有優惠。 此外，該行亦提供「外匯定期存款優惠」，合資格客戶透過恒生Signature優卓理財、優越理財客戶，透過分行、電話、網上銀行、手機app申請，於指定交易時段以外幣兌人民幣，並以最少10萬港元同等資金開立一星期定期存款，最高可享10.90%年利率。詳情請向該行查詢。 詳情：恒生銀行 花旗銀行定期存款利率｜3個月最高享1.3% 花旗銀行指，現時Citigold新客戶，以5萬至200萬人民幣開立投資戶口及產品結存，3個月最高享1.3%。詳情請向銀行方面查詢。 詳情：花旗銀行 富邦銀行定期存款利率｜ 特優人民幣定期 富邦銀行推出分行特優人民幣定期存款優惠，個人銀行客戶經手機開立定期存款，定存等值港元50萬或以上，1個月可享1.5%；2個月可享1.6%；3個月可享1.6%；6個月可享1.6%；12個月可享1.6%。詳情請向該行查詢。 詳情：富邦銀行 工銀亞洲定期存款利率｜定存6個月享1.3厘 工銀亞洲推出最新人民幣定期存款優惠，「工銀理財金」、「時代/綜合」客戶，於辦公時間透過網上銀行、手機銀行申請，以新或舊資金至少50萬人民幣以上，開立人民幣定期存款，1個月可享0.75%；2個月可享1.1%；3個月可享1.2%；6個月可享1.3%；12個月可享1.3%。詳情請向該行查詢。 詳情：工銀亞洲 招商永隆銀行定期存款利率｜定存6個月見1.3% 招商永隆銀行表示，現以手機App開戶，放入500萬人民幣或以上敘造定存，3個月可享1.2%；6個月可享1.3%；9個月1.3%；12個月可享1.3%。詳情請向該行查詢。 詳情：招商永隆銀行

人民幣定期利率比較 ｜常見問題 人民幣定期利率比較 ｜如何做人民幣 定存？ 人民幣定存操作簡單，基本與港元／美元無異，亦特別適合以下人士，包括......觀看更多 人民幣定期利率比較 ｜開立人民幣定存要注意？ 若決定進行人民幣定存，緊記要注意以下事項，分別為買入價......觀看更多 人民幣定期利率比較 ｜兌換人民幣好處？ 香港與內地已全面通關，市民北上次數亦增加，兌換人民幣作日常使用亦愈趨重要。在現時......觀看更多