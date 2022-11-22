人民銀行擬提供2000億免息再貸款保交樓

內地傳媒報道，人民銀行擬發布「保交樓」貸款支持計劃，至明年3月31日前，由人行向商業銀行提供2,000億元人民幣免息再貸款，支持商業銀行提供配套資金用於支援「保交樓」，封閉運行、專款專用。

報道指出，支持範圍包括兩方面，一是為「保交樓」專項紓困政策提供配套融資；二是推動化解未交樓個人住房貸款風險，支持已出售、但逾期未交付，並經過金融管理部門認定的項目加快建設交付。

據報道，這一貸款支持計劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓」專項借款有所不同，目前正徵求意見。政策針對解決現行機制的問題，即「銀行想做、做不了，地方政府、企業認識不到位、不配合」，亦是為了化解金融機構存量貸款風險。

解決「銀行想做、做不了」的問題

另外，人行和銀保監昨日聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，會上提到銀行業要保持房地產融資平穩有序，穩定房地產業開發貸款、建築企業貸款投放，支援個人住房貸款合理需求，同時要利用民營企業債券融資支持工具，協助民營房企發債融資。

會議表明，除了以放貸支援房地產行業，亦支持開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下合理展期，減低整條產業鏈的償債壓力。同時，金融業要完善「保交樓」專項借款新增配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。