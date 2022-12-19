人行副行長劉國強：內地貨幣政策「總量要夠、結構要准」 對房地產理應加大金融支持

內地召開的中央經濟工作會議日前閉幕，會議指出要着力擴大國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。就中央經濟工作會議提出的貨幣政策要求，人民銀行副行長劉國強概括為「總量要夠、結構要准」。

數日前印發的《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》明確指出，最終消費是經濟增長的持久動力，最終消費支出佔國內生產總值的比重連續11年保持在50%以上。同時，會議亦以較大篇幅談及房地產相關問題，以推動房地產業向新發展模式平穩過度等中長期目標，又強調堅持「房住不炒」。

擴大內需 把恢復和擴大消費擺在優先位置

就中央經濟工作會議提出的貨幣政策要求，人民銀行副行長劉國強概括為「總量要夠、結構要准」。劉國強於日前舉行的《2022-2023中國經濟年會》上表示，總量要夠，就是明年貨幣政策的力度不能小於今年，既包括更好地滿足實體經濟的需要，也包括保持金融市場流動性合理充裕，資金價格維持合理彈性，不大起大落。「需要的話，還要進一步加力，除非經濟增長和通貨膨脹超出預期。」他指出，中國目前仍然是少數保持正常貨幣政策的國家之一，貨幣政策工具仍然比較充足，數量工具和價格工具都有空間，流動性管理的手段和經驗都比較豐富。

他續稱，結構要准，就是要持續加大對普惠小微、科技創新、綠色發展、基礎設施等重點領域和薄弱環節的支持力度；要繼續落實好一系列結構性貨幣政策，效果好的可以酌情加力；對一些具有明確階段性要求的政策，要及時評估，可以按時有序退出，也可以根據需要延長或者讓其他貨幣政策工具進行接續。

他認為，從目前情況來看，有些領域需要進一步支持。比如房地產，既是重點領域，也是薄弱環節，理應加大金融支持。房地產對居民生活和財產、宏觀經濟循環和產業鏈穩定、政府財政及金融市場的影響，都不是其他產業可以比肩的。「房住不炒的定位不能偏離，要以穩民生為落腳點，以穩市場主體為重要抓手，優化金融監管制度，加大金融支持力度。」

房地產既是重點領域 也是薄弱環節

對於科技創新，他表示，科技創新是貫徹新發展理念的核心，也是構建雙循環新發展格局的要點，也理應對其加大金融支持力度。科技創新是高投入行業，因此已出台的科技創新再貸款、碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款等政策都要延續。同時，科技創新又是高風險領域，必須充分發揮各類資本的作用，既要規範資本市場和資本運作，也要多開一些「綠燈」，不能忘記規範的目的是為了提高發展質量，而不是不發展。

針對防範經濟金融風險，劉國強表示，要「保持警覺、完善制度」。經濟周期波動、產業結構調整等客觀因素會在金融領域形成風險並放大風險。金融風險又具有隱蔽性和顛覆性，因此，必須保持高度警覺，做到時時放心不下。

對於經濟會議對房地產市場的表述，有分析認為，「房地產市場平穩發展」靠前，「房住不炒」靠後。這一順序的轉變是今年以來房地產政策逐漸轉向的縮影，時至今日政策對於房地產的態度已經完全轉變為支持與呵護。本次會議亦首次對確保房地產平穩發展的舉措展開描述，相關的篇幅和涉及房地產的整體篇幅都明顯增加，預計優質頭部房企將成為受惠者。

分析認為，將房地產相關的表述放在防風險段落，意味著今年以來房地產市場的快速惡化已經觸及風險底線，引起政策層足夠的重視，估計政府托底的決心不容置疑，在看到市場企穩回升之前，地產政策或將處於持續加力的狀態。