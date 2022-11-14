人行推金融16條助保交樓穩融資 盼銀行別雨天收傘

內地《經濟觀察報》報道，人行和銀保監會在地產商大規模爆發財務危機後，首度針對房地產融資問題推出專門性文件—做好目前金融支持房市平穩健康發展工作通知（簡稱文件），內含16條措施，涉及房企貸款政策、個人房貸政策、地產債發行等多個方面。

為幫助地產商度過難關，中國人民銀行和銀保監會推出穩房市16條措施，其中要求各銀行支持開發貸款及信託貸款等存量融資合理展期、調整還款安排。自11日起，未來半年內到期的，允許超出原規定多展期一年，可不調整貸款分類，報送徵信系統的貸款分類與之保持一致。

文件要求穩定房地產開發貸款投放，特別是對國有與民營等各類地產商一視同仁。金融機構合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險，按照市場化原則符合房地產項目合理融資需求，前提是保證債權安全與資金封閉運作。

文件又指出，支持國家開發銀行和農業發展銀行等開發性政策性銀行，為房企提供保交樓專項借款，但要求借款主體經監管部門覆核備案，資金封閉運行並專款專用，且只能用於已售逾期難交付住宅項目，目的是保交付。

要求貸款投放對國企與民企一視同仁

報道引述消息稱，推出這份文件是1年多來監管部門紓困房地產行業的指標性動作，原因有三：一、監管部門對房地產行業的支持或救助，從口頭指導變成紅頭文件，下達銀行、銀保監、信託、資管機構等。二、文件由人行和銀保監聯合公布執行，兩部門分別是貨幣政策與金融監管職能，預期政策推行力度會更大。三、文件內容涵蓋全金融市場各產品，全面且系統化。

一位副省級政府官員認為，文件定下金融部門支持房地產行業的基調，雖然有望修正過度信貸緊縮，避免銀行雨天收傘，但最終效果仍要視各銀行的執行力度而定。

內房股上周五已顯著急升，藍籌碧桂園（2007）、龍湖集團（960）及碧桂園服務（6098）單日上升33.1%、28.4%及20%，旭輝控股（884）更飆升72%，升幅冠港股，其他較少型內房升勢強勁，新城發展（1038）及龍光集團（3380）分別上升53.8%及41.5%。

有分析認為，官方提供一系列措施來支持地產商，有助於改善市場對大陸經濟的情緒，但是在可預見的未來，仍不確定地產商經營情況能否好轉。