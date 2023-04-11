人行數據｜內地3月新增貸款3.89萬億人幣 多過預期

中國人民銀行指，內地3月新增貸款3.89萬億元(人民幣，下同)，同比多增7,497億元，較市場預期的3.3萬億元為多，較2月時1.81萬億元，飆1.1倍。而首季新增貸款10.6萬億元，同比多增2.27萬億元。至於截至3月底止，本外幣貸款餘額230.66萬億元，同比增長11.1%，人民幣貸款餘額225.45萬億元，按年亦升11.8%，增速分別按月和去年同期高0.2個和0.3個百分點。

首季人幣存款增加 15.39 萬億

另外，上月人民幣存款增加5.71萬億元，同比多增1.22萬億元，首季人民幣存款增加15.39萬億元，按年多增4.54萬億元。其中，住戶存款增加9.9萬億元，非金融企業存款增加3.18萬億元，財政性存款增加2,974億元，非銀行業金融機構存款增加7,987億元。

截至3月末，本外幣存款餘額280.17萬億元，按年多12.2%。月末人民幣存款餘額273.91萬億元，揚12.7%，增速分別按月和按年高0.3個和2.7個百分點。

3月底廣義貨幣(M2)餘額281.46萬億元，同比增長12.7%，增速按月低0.2個百分點，按年則高3個百分點；狹義貨幣(M1)餘額67.81萬億元，升5.1%，增速按月低0.7個百分點，按年高0.4個百分點；流通中貨幣(M0)餘額10.56萬億元，同比增長11%，首季度淨投放現金961億元。