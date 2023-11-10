人行潘功勝：部分省份存債務風險　地方政府要負主體責任

人民銀行行長兼國家外匯管理局局長潘功勝，日前接受央視訪問時指，總體來看房地產金融風險可控，又表示正密切關注部分領域的金融風險，但房地產金融風險仍整體可控，而當中部分省份的債務規模存在一定風險，他稱地方政府要負主體責任。

潘功勝接受《央視》訪問，談及有關內地政府的債務水平，「特別是中央政府債務，在國際上是比較低，而經濟發達的一些地區，地方政府債務規模是大，但這些地方經濟的體量大、增長速度好，沒有那麼大的風險水平。」

談到房地產金融新政成效，潘功勝指，自8月將存量房貸利率下調，讓商業銀行和借款人之間相互協商，調降的幅度平均大概是0.8個百分點後，國內5,000萬戶家庭，涉及約1.5億人，每年家庭節省的利息支出大約1,700億元人民幣。長遠認為，居民家庭改善性住房需求大，能支撐房地產市場及產業長期穩定發展。

地方政府要負起主體債務責任

關於債務風險，潘功勝又指，一些省份的債務規模，有一定的債務風險，中央亦高度重視，地方政府要負起主體責任，盡一切努力，減少債務規模，他認為，要嚴格控制新增項目融資，「在這個基礎上，中央給予必要的政策支持，引導並鼓勵金融機構和地方政府之間協商，例如是否可適當降低一些利息，是否可以調整一下期限的結構。融資平台亦要市場轉型，大家共同努力，有信心有能力能將問題處理好。」