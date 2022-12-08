人行籲用好「保交樓」專項借款等政策 多隻內房11月銷售大倒退仍造好

人民銀行籲用好「保交樓」專項借款等政策，內房繼續造好。（資料圖片）

人民銀行營業管理部近日以現場與視頻結合形式召開北京地區中資銀行貨幣信貸和金融服務通報會提到，支持房地產市場平穩健康發展，用好「保交樓」專項借款和民營企業債券融資支持工具等各項政策，加大對房地產企業和建築企業的貸款投放力度，積極支持個人住房貸款合理需求，持續優化住房租賃信貸服務。

另外，交通銀行（3328）公布，近日分別與綠城中國（3900）、越秀地產（123）、華發股份、龍湖集團（960）、金地集團、大華集團、新希望地產以及君一控股集團8間房企簽署戰略合作協議。交行於11月23日已率先與萬科集團（2202）、美的置業（3990）達成銀企合作。內地6家銀行上個月合共為內地房企提供約6,550億元授信，交行為其中之一。

雖然內房近日公布的11月銷售表現普遍欠佳，但內房持續造好，碧桂園（2007）批股急跌後今早反彈，最新升3.7%，報2.78元；龍湖（960）升4.6%，報24元；旭輝（884）升幅更高達8.4%，報1.42元。

旭輝公布11月合同銷售金額約41.5億元（人民幣，下同），按年跌74.9%；合同銷售面積約28.6萬平方米，跌72.4%。累計首11個月合同銷售金額約1,176億元，按年下跌47.9%；合同銷售面積791.6萬平方米，跌39.8%。

旭輝11月合約銷售跌7成半 股價仍升逾8%

上坤地產（6900）首11個月累計合約銷售金額79億元，按年跌66.2%；合約銷售面積61.9萬平方米，跌63.8%。弘陽地產（1996）11個月累計合約銷售金額340億元，按年跌56.98%；累計銷售面積250.74萬平方米，跌46.3%。

中駿集團（1966）累計11個月合同銷售金額約544億元，合同銷售面積444.27萬平方米，按年分別減少44.3%和34.4%。