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財經
2023-11-27 15:32:28

人行聯同8部門推25條措施撐民企 加大金融支持力度

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人行聯同8部門推25條措施撐民企 加大金融支持力度

人行聯同八部門聯合印發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》，提出支持民營經濟的25條具體舉措。(資料圖片)

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、國家發展改革委、工業和資訊化部、財政部、全國工商聯等八部門聯合印發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》(通知)，提出支持民營經濟的25條具體舉措，明確金融服務民營企業目標和重點。

通過制定民營企業年度服務目標、提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重等，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款佔比。結構上，加大對科技創新、專精特新、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域以及民營中小微企業的支援力度。

銀行要加大首貸 不盲目停貸

另外，強調要從民營企業融資需求特點出發，著力暢通信貸、債券、股權等多元化融資管道。銀行業金融機構要加大首貸、信用貸支援力度，積極開展產業鏈供應鏈金融服務，主動做好民營企業資金接續服務，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸，同時抓好促發展和防風險。優化民營企業債務融資工具註冊機制，充分發揮民營企業債券融資支持工具作用，擴大民營企業債券融資規模。鼓勵和引導機構投資者積極科學配置民營企業債券，加大對民營企業債券投資力度。支援民營企業上市融資和併購重組，發揮區域性股權市場、股權投資基金對民營企業的支援服務作用，擴大優質民營企業股權融資規模。

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加大外匯便利化政策和服務供給

加大外匯便利化政策和服務供給，通過提升經常專案收支便利化水準、完善跨境投融資便利化政策、優化跨境金融外匯特色服務，支援民營企業「走出去」及「引進來」。

《通知》亦提出，要綜合運用貨幣政策工具、財政獎補和保險保障等措施，提升金融機構服務民營經濟的積極性。加強部門合作，完善信用資訊共用、融資擔保、便利票據貼現、應收帳款確權、稅收等配套政策和機制，增強民營經濟金融承載力。金融機構要加強宣傳解讀，主動將金融支援政策、金融產品和服務資訊推送至民營企業。各地金融管理、發展改革、工信、財稅、工商聯等部門加強溝通協調，強化督促指導，提升政策實效。

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人行等部門將指導金融機構抓緊落實上述要求，制定具體實施細則，同時，加強統計監測和政策效果評估，確保政策惠及民營企業。

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