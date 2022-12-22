人行證監推動內房紓財困 內房股顯著反彈時代中國升逾8%

中國證監會及人民銀行相繼召開會議強調支持房地產市場平穩發展，內房股今早開市顯著反彈，時代中國（1233）開市後最多升近9%，最新報1.67元，升幅6.4%；旭輝控股（884）升幅亦顯著，最新報1.16元，升幅5.5%。新城發展（1030）及龍湖集團（960）最新升逾3%。港股今早亦高開376點或2%，報19,537點，重返10天線。

人民銀行行長易綱主持召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作時提出，要精準有力實施好穩健的貨幣政策。會議提到，要充分發揮貨幣信貸政策工具功能，有力支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和符合國家發展規劃重大項目建設。

會議亦強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策。引導金融機構支持房地產行業重組併購，推動防範化解優質龍頭房企風險，改善龍頭房企資產負債狀況。

人行：引導金融機構支持房地產行業重組併購

另外，內房企業繼續多渠道融資，碧桂園（2007）旗下碧桂園地產公布，計劃發行10億元（人民幣，下同）中期票據，期限3年，申購區間為2.8厘至4厘。集資將用於項目開發建設、購回或償還碧桂園控股境外美元債券。碧桂園近月多次在市場融資，7月以來3次發行新股集資115.5億港元。

融創中國（1918）據報已於本月連續有保交樓項目獲得第三方融資，東方資產與融創中國就武漢桃花源項目達成融資合作。根據合作協議，今次融資總規模33.11億元，所注入資金將用於化解原有債務以及支持項目的整體開發建設。該項目總建築面積81萬平方米，總貨值約226億元。

本月初，融創中國亦就上海董家渡項目完成與多家銀行的融資合作，並完成股轉交易。中國華融、以浦發銀行牽頭的6 家銀行組成的銀團、中信信託等合作方攜手對該項目注資，新增融資總量將超120億元，所注入資金用於該項目的整體開發、建設、運營。此外，陜西金資與融創就咸陽的咸陽森嶼城項目的融資合作也已完成。