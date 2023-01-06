人行銀保監設利率調整機制變相可減首套房貸按息 房地產佣金傳設上限

人民銀行及銀保監昨天公告，決定建立「首套住房貸款利率政策動態調整機制」，若一個城市的新建商品住宅銷售價格（新盤樓價）按月及按年均連續3個月下跌，當局可階段性維持、下調或取消首個住宅單位按揭利率的政策下限，即在特定情況下，首置的按揭息率下限可以減少。決定已於上周五向各有關部門下發通知。

根據規定，自去年第四季起，各城市政府可於每季最後一個月，以上季最後一個月至當季第二個月為評估期，對新盤樓價變化進行動態評估；期內新盤樓價按月及按年均連續3個月下跌的城市，可階段性放寬首置按揭利率下限。地方政府按因城施策原則，可自行決定自下一季起維持、下調或取消當地首置按息下限。如後續評估期內新盤樓價按月及按年均連續3個月上漲，應自下一季起恢復執行全國統一的首置按息。其他情形及第二個住宅單位按息下限，按現行規定執行。

人行及銀保監表示，新政策有利於支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情况，「因城施策」用足用好政策工具箱，更好地支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。

另外，《彭博社》引述消息稱，內地可能對房地產佣金實行全國上限指引，以提振房地產市場需求並規範中介收費，據報佣金指引相當於樓價的2%至2.5%。此後可能會根據市場情况，每隔1到3年作一次調整。該項政策仍在討論中，預計最快本月底會對此政策公示。消息稱，當局推出佣金上限管理，或有助降低二手樓交易成本，目前內地多數中介機構收取2%至3%的佣金。

「因城施策」用足用好政策工具箱支持剛性住房需

內地樓市低迷，部分城市樓價跌幅顯著，影響置業信心，監管部門正加大因城施策力度，務求把市場穩定下來。有分析指出，這次政策賦予房價疲軟城市自主下調房貸利率的許可權，充分體現了對購買首套房的支持。

有報道引述奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強認為，單計是次舉措，對樓市作用不大，是屬於今年一系列進取政策的一部分，釋出救市訊號，預期將有其他更進取措施出台。

蔡金強預料，一線及核心二線城市將相繼放寬限購，並調低按息及首期比例等一系列措施，以提振置業需求；除幫助房企改善資產負債表、協助融資，也要通過進取措施催谷需求，否則樓市難有起色；不排除中央層面會成立類似本港的公營房屋統籌部門，在一兩年內動用1萬億至2萬億人民幣，直接向地產商收購現樓作公屋或居屋，便可直接救樓市。