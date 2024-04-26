人行：金融行業要樹立正確的經營觀　不宜「貪圖短利」

人民銀行黨委理論學習中心組於《人民日報》撰文指出，培育中國特色金融文化是推動金融高質量發展、建設金融強國的必然要求，又強調金融行業要樹立正確的經營觀，不宜「貪圖短利」。

文章強調，要堅持穩中求進工作總基調，統籌好發展和安全、開放和安全，兼顧短期長期、穩增長防風險和內外均衡，把握好穩和進的關係，切實維護幣值穩定和金融穩定。要進一步完善宏觀審慎管理體系，穩妥推進重點領域金融風險防範化解，強化金融穩定保障體系建設，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

人行：對嚴重失信者終身禁業

文章又指，金融具有功能性和盈利性雙重屬性，不能單純以盈利性為目標，盈利要服從功能發揮。金融行業要樹立正確的經營觀、業績觀和風險觀，既看當下，又看長遠，不貪圖短利，不急躁冒進，不超越承受能力而過度冒險，堅持穩健審慎經營。要加強行業自律，堅持欠債還錢，珍惜聲譽，不當老賴，對嚴重失信者終身禁業。

文章續指，實體經濟是金融的根基，金融是實體經濟的血脈。要堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，切實加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務，在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，不能搞偏離實體經濟需要、規避監管的偽創新、亂創新。