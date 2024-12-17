今年母公司在海外及內地駐港公司數目及香港初創企業數目均創新高

政府公布統計調查結果，顯示今年母公司在海外及內地的駐港公司數目增加至9960間，香港的初創企業數目則增至4694間，兩項數字均創新高。當局指出，顯示香港的營商吸引力有增無減，繼續是海內外企業設立或擴展業務的理想地點。
進出口質易批發零售業最多
按母公司所在地分析，今年在內地駐港公司數目最多，有2620間，其次是日本1430間、美國1390間、英國720間及新加坡520間。按在香港主要業務範圍分析，今年從事進出口貿易、批發及零售業的駐港公司數目最多，其次是金融及銀行業，以及專業、商用及教育服務業。
商務及經濟發展局局長丘應樺表示，憑藉「一國兩制」下的獨特優勢，香港是海外企業開拓內地市場和內地企業「走出去」的最佳雙向平台，是它們的首選投資目的地。儘管環球經濟不明朗、疫情後市場模式出現轉變，以及地緣政治等因素窒礙企業擴展環球業務的計劃，香港營商友善的環境仍然繼續保持其獨特優勢和吸引力，為企業帶來龐大機遇。
丘應樺指出，作為全球唯一集合中國優勢與環球優勢於一身的城市，香港會繼續積極擔當「超級聯繫人」及「超級增值人』的橋樑角色，更好地「引進來、走出去」，為香港的經貿發展增強動能。
原文刊登於 香港電台