今年母公司在海外及內地駐港公司數目及香港初創企業數目均創新高。（網上圖片）

政府公布統計調查結果，顯示今年母公司在海外及內地的駐港公司數目增加至9960間，香港的初創企業數目則增至4694間，兩項數字均創新高。當局指出，顯示香港的營商吸引力有增無減，繼續是海內外企業設立或擴展業務的理想地點。

進出口質易批發零售業最多

按母公司所在地分析，今年在內地駐港公司數目最多，有2620間，其次是日本1430間、美國1390間、英國720間及新加坡520間。按在香港主要業務範圍分析，今年從事進出口貿易、批發及零售業的駐港公司數目最多，其次是金融及銀行業，以及專業、商用及教育服務業。

