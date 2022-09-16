以太坊主鏈升級完成 以太幣回吐近1成

被譽為加密貨幣歷史上最重要的事件之一的以太坊（Ethereum）主鏈合併順利完成，全網運作正常，象徵全世界市值第二大的區塊鏈，已由最初所謂工作證明（proof-of-work）挖礦機制，轉型成所謂權益證明（proof-of-stake）的權責驗證機制。有分析認為，成功合併代表全新時代來臨，意味著長達兩年的挖礦潮正式畫下句點。

不過全球第二大加密貨幣──以太幣（Ether）價格未有因而受惠，反而掉頭下跌，過去1日下跌9.3%，最新報1,465美元。以太幣今年累計跌幅已達超過50%。

加密貨幣交易商BeQuant研究部主管Martha Reyes表示，圍繞合併的刺激作用已隨合併過去，由於短期內缺乏消息刺激，故相信部份資金將回流至比特幣Bitcoin。比特幣最新下跌約1%至19,744美元。

合併完成或意味長達兩年挖礦潮終結

由合併完成起，以太坊區塊鏈將不再靠礦工電腦和顯卡運作，而是照驗證者協助驗證區塊，以太坊基金會宣佈，這會讓以太坊網路消耗電力下降 99.95%。因無需大量電力以高功率電腦運算，現在驗證者只需質押 32 顆以太幣，就能夠驗證區塊。

另一方面，由於驗證工作時間大幅縮短，讓鏈上交易手續費大幅下降，同時交易時間變得超級快。「經過五階段升級程序後，以太坊每秒可完成 10 萬筆交易。」以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 表示，合併只是第一步，接下來以太坊會朝快速規模化發展。