以太幣跑贏其他加密貨幣 從6月低位上升100%

受到投資者預計以太坊區塊鏈將進行重大升級，以太幣Ether自6月中旬觸底以來的表現大大優於比特幣Bitcoin。

CNBC引述數據報道，Bitcoin在6月19日觸及17,601美元的低點後，截至周五交易價格已上升超過3成。以太幣在6月19日觸及近期低點880.93美元後，飆升106%。

報道指出，兩種加密貨幣近期表現上的巨大差異，主要源於以太坊區塊鏈的重大升級。以太幣是以太坊網絡的原生加密貨幣。以太坊的升級，稱為「合併」，經過多次延遲，終定於9月15日進行。區塊鏈將從所謂的工作證明系統轉變為稱為股權證明的模型。可以在此處找到有關合併的完整說明。支持者認為，此舉將使以太坊網絡更快、更節能。

Bitcoin低位回升30%

加密交易平台Nexo的聯合創始人Antoni Trenchev表示，即將到來的以太坊合併是目前加密領域最大議題，亦解釋了以太幣在過去1個月拋離Bitcoin的原因。

「一個自詡為節能的區塊鏈總是會吸引大眾的想像力，這就是為什麼以太幣在合併之前上揚，這是一種股權證明的舉措。」

有分析師表示，以太幣升勢可持續，在2,000美元左右會遇到阻力。以太幣最新報1,812美元。分析又指，Bitcoin短期內不太可能超過以太幣。