企業動態｜凱龍瑞夥域塔物流葵涌建自動化冷鏈凍倉

凱龍瑞與域塔物流科技合作發展的大型智慧冷鏈物流項目已動工，總樓面面積超過20萬方呎，將成為香港規模最大的自動化冷鏈物流中心。

凱龍瑞與域塔物流科技合作發展的大型智慧冷鏈物流項目已動工，項目位於葵涌永基路26號，將超過40年樓齡的永昇工業大廈改建為自動化冷鏈凍倉庫，預計明年底竣工並正式啟用，項目總樓面面積超過20萬方呎，將成為香港規模最大的自動化冷鏈物流中心。

該項目將引入高效冷藏、冷凍設備、智能控制系統、實時監控和自動調節系統等創新技術，實現全自動化的運作模式，從而提高物流倉儲的效率和可靠性。

本港持 7 個房地產項目

凱龍瑞中國香港首席執行官何震東指，該集團作為專注大中華區房地產私募基金，本港持有7個房地產項目中，是次項目為第四個香港工業發展項目，未來會著重於投資工業改裝及重建項目，包括物流倉庫、冷鏈冷庫及數據中心等。是次項目為其在智慧物流倉儲領域一次重大投資，是個重要里程碑，相信透過與域塔物流科技合作，能在智慧物流領域實現更多的突破和創新。