企業動態｜因暫停鎳交易 再有投資者向LME提告索償

繼美國對沖基Elliott Managements尋求向港交所(388)旗下全資附屬倫敦金屬交易所(LME)索償4.56億美元後，交易商Jane Street Group亦申請索償1,534萬美元。兩項申索均為挑戰有關 LME 於 2022 年 3 月 8 日取消有關鎳金屬的合約交易的決定。LME 管理層認為該申索毫無法律依據，LME 將積極抗辯挑戰。

據港交所公告指出，有關Jane Street Group所質疑有關LME於2022 年 3 月 8 日取消執行的鎳金屬的合約交易的決定。此暫停交易的決定是因為鎳市場當時已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME鎳交易其後於 2022 年 3 月 16 日在 LME所有執行交易的場所恢復進行。LME早前亦收到Elliott Managements就其被取消執行的交易，提出一項司法覆核申索。

管理層：申索毫無法律依據 LME 將積極抗辯挑戰

公告指出，Elliott Managements和Jane Street Group均聲稱有關取消交易的決定根據公法屬不合法，及/或構成侵犯原告人的人權。

外電引述Jane Street發言人表示，公司採取法律行動是要彌補 LME的非法行為造成的損失，並加強交易所並恢復市場對其的信任。LME在波動加劇期間取消鎳交易的武斷決定嚴重破壞了市場的完整性，並開創了一個危險的先例，使未來的合約受到質疑。

Elliott發言人亦證實，該公司已開始對 LME 提起法律訴訟。發言人指出，LME取消交易是超越其權限，並不合理。

事件源於今年3月，當時電池的主要原料之一──鎳的價格受俄烏局勢影響急升，在3月7日，鎳的市場價格出現顯著上升。LME於3月8日交易早段暫停鎳買賣，並取消停市前的8宗交易。這是LME自1985年以來首次凍結金屬的買賣，LME的處理手法亦惹來猛烈抨擊。