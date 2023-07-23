企業動態｜長橋科技夥華富建業證券及Hash Blockchain 合作拓虛擬資產交易

長橋科技、華富建業證券及Hash Blockchain宣布，在虛擬資產領域達成三方戰略合作。

Longbridge Whale為香港交易所經紀自設系統供應商(BSS Vendor)，正式推出 7x24小時一站式虛擬資產交易系統解決方案，包含App和櫃台，提供7x24小時無間斷交易、極速T+0出入金、即時行情支持50個買賣盤價位、統一開戶資訊管理以及股票與虛擬資產帳戶靈活切換、劃轉資金等更好的客戶交易體驗和數字化管理服務，同時提供行情社區、HashKey等交易所接入服務，構建 Whale生態。

長橋科技(Longbridge Whale)、華富建業國際(952)旗下華富建業證券、HashKey Group旗下持牌子公司Hash Blockchain宣布，在虛擬資產領域達成三方戰略合作，其中長橋科技是第一家為券商提供一站式虛擬資產交易系統服務的BSS Vendor，華富建業證券成為Whale生態第一家推出虛擬資產交易的香港券商，Whale生態的第一筆券商虛擬資產交易撮合在HashKey誕生。

華富建業證券成為首家實現虛擬資產線上交易的本港券商，相信未來香港虛擬資產市場將保持快速增長的勢頭。現時獲發牌的虛擬資產交易平台僅限「專業投資者參與」，對於未來或會進一步放寬至零售投資者，現已積極準備。

HashKey Group旗下的虛擬資產交易所，持有證監會頒發的第1類(證券交易)和第7類(提供自動交易服務)牌照。並且計劃在今年第三季度推出儲備證明，為客戶提供額外的資產安全保障。