企業季績｜騰訊音樂上季純利增24% 付費用戶季增680萬
騰訊音樂(1698)公在3月底止首季純利14.2億元(人民幣，下同)(約15.3億港元)，按年升23.9%；總收入67.7億元，跌3.4%，主要由於社交娛樂服務和其他服務收入下降所致，部分被在線音樂服務收入的強勁增長所抵銷；非國際財務報告準則純利17億元，升20.8%；毛利率由33.1%，升至40.9%；每股美國存託股份的攤薄盈利0.91元。
在線音樂付費用戶多兩成
集團期內在線音樂訂閱收入為36.2億元，升39.2%。在線音樂付費用戶數多20.2%，至1.135億，按季淨增680萬，創下迄今單季度最大淨增。
期內在線音樂服務收入增長43%，至50.1億元，主要得益於在線音樂訂閱收入的增長及廣告服務收入的增長；社交娛樂服務和其他服務收入則下降49.7%，至17.6億元，主要是由於自2023年第二季度起調整部分直播互動功能並實施更嚴格的合規程序，以及來自其他平台的競爭所致。
集團執行董事長彭迦信表示，集團專注於高質量成長也推動淨利潤率進一步提升，不斷豐富曲庫內容、推出更為個性化的功能體驗以更好地滿足用戶需求，從而在不斷變化的行業中保持活力與競爭力。首席執行官梁柱表示，借助春節旺季，集團推出行之有效營銷活動，一季度實現超預期的音樂會員增長，也很高興看到大盤用戶數穩步回升。