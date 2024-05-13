騰訊音樂上季在線音樂付費用戶按季淨增680萬，創下迄今單季度最大淨增。(資料圖片)

企業季績｜騰訊音樂上季純利增24% 付費用戶季增680萬

騰訊音樂(1698)公在3月底止首季純利14.2億元(人民幣，下同)(約15.3億港元)，按年升23.9%；總收入67.7億元，跌3.4%，主要由於社交娛樂服務和其他服務收入下降所致，部分被在線音樂服務收入的強勁增長所抵銷；非國際財務報告準則純利17億元，升20.8%；毛利率由33.1%，升至40.9%；每股美國存託股份的攤薄盈利0.91元。

在線音樂付費用戶多兩成

集團期內在線音樂訂閱收入為36.2億元，升39.2%。在線音樂付費用戶數多20.2%，至1.135億，按季淨增680萬，創下迄今單季度最大淨增。