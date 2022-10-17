外賣網購丨戶戶送消費者調查出爐 五分一港人月花逾2K叫外賣

Deliveroo戶戶送公布最新香港消費者調查報告，是次調查委托Censuswide於今年9月進行，透過訪問1,000名本地消費者來分析食物及生活百貨送遞服務的最新趨勢。針對美食外送服務方面，調查指過去3年，港人平均每月的外賣支出由2019年的1,095港元，增加22%至 今年的1,334港元。而且，平均每月在外賣服務上花費超過2,000港元的受訪者，比例從2019年的12%上升到今年的23%，換句話說，五分一港人月花逾2,000港元於外賣身上。調查也發現，外賣服務在中年消費者中愈來愈受歡迎。46至55歲的受訪者當中，有超過五分四(83%)表示過去一年更常使用外賣服務(較整體平均水平77%為高)；而且他們有76%更表示，將在明年維持或增加使用外賣服務的頻率(較整體平均水平72%為高)。而選用外賣服務平台的首5項考慮因素，重要程度依次為外送準時到達(47%)、餐廳的選擇(40%)、折扣和優惠活動(39%)、良好的客戶服務和支援(32%)及品牌信譽，如企業社會責任、客戶評價等(25%)。

此外，生活百貨送遞服務同樣大受歡迎，與港人在疫情時轉移到網上購物錄得一致的趨勢。調查指逾七成(71%)受訪者表示使用生活百貨送遞服務的次數按年增加，整體平均每月消費金額為1,595港元。同樣地，46至55歲的中年消費者使用生活百貨送遞服務的金額為最高，平均每月消費金額為1,931港元。相比之下，18至25歲的受訪者平均每月消費金額僅為1,078港元。另外，70%受訪者表示如果其訂單能在10至15分鐘內送達，更能吸引其頻繁使用生活百貨送遞服務。