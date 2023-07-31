從爆炸性增長 回到穩步上升 擬搞到會 吸企業客 foodpanda 積極開源 保龍頭地位

新冠疫情期間，不少市民以外送平台解決三餐、買日常所需成為新常態，外賣平台認知度隨之顯著飆升。疫情過後，面對市民報復式外遊及外出用膳，再加上有新競爭對手以銀彈爭奪外送平台市場，foodpanda作為現市場佔有率的領先者，將如何面對疫後復常新挑戰，以及如何維持業務增長？foodpanda行政總裁賴偉昕(Ryan Lai)認為，本港外賣平台市場仍有增長空間，要在同業中跑出，「將提供更多選擇、最好選擇，以及在迎合消費者需要方面著手」。此外，除核心本業外，亦將不斷開拓新業務增加收入來源。

Ryan接受本報專訪時直指，foodpanda於2014年已進軍本港外送平台市場，開業初期的確面對不少挑戰及難關，「10年前餐廳普遍都係自己送外賣，加上當時香港嘅電子商貿並不蓬勃及普遍，再者市場上又未有一個外賣平台出現」，初時要得到香港消費者、餐廳夥伴的認知及接受真不容易。

疫下合作餐廳增四成 車手飆1.4倍

事實上，Ryan加入foodpanda正值香港處於疫情高峰期，反而在此期間，增加推廣、大推優惠以吸納市場，當時的確令市場對外賣平台的認識度、使用量增加不少。他說記得當時政府推出防疫政策、晚上6時後禁堂食，「市民要解決『食飯』問題，焗住搵辦法，外賣平台係多人用咗」。疫情期間，除叫外賣已變成習慣，消費者亦多留在家「自己煮」，所以亦帶動其生活百貨網購平台pandamart的使用，消費者可在網上隨時選購各類美食及日常百貨等，將網上消費變得簡單容易。

疫後保升幅 CEO Ryan：消費經驗留客

據他表示，其平台用戶及餐廳夥伴數目均錄得增長，「疫情期間，用戶數目、客戶使用量均有不俗增長」，惟他未有透露增幅及人數，只稱，合作餐廳數目由疫前逾10,000間，增至疫後的14,000間，增長約四成，而送遞團隊人數亦由疫前約5,000人，增至現時約12,000人，增幅達1.4倍。他透露今年6月用戶數量，每張單價及消費額仍有升幅，相信是消費者已習慣了網上消費模式，「依家唔係單純叫外賣解決三餐，而係(客戶)鍾意嗰種消費經驗」。

對於本港疫後外賣市場的增長及發展潛力，Ryan表示仍然看好及樂觀，首先見到用戶未有因疫情過去而令使用量及消費倒退，「當然不會好似過去幾年般有爆炸性增長，業務未來是仍有升幅的，但會是慢慢來，而且相信將會愈來愈高」。

推跨區送遞 拓B2B 擁大數據優勢

foodpanda現時在本港市場佔有率已達約64%，要維持領先地位，帶動收入增長，Ryan指，除專注發展核心業務如外賣送遞、外賣自取外，亦會拓展企業對企業(B2B)、到會服務，亦會增加其他收入來源，開拓不同業務；例如早前推出的堂食優惠，供月費用戶可享有最多75折優惠。另外，為因應市場需求，已推出跨區送遞服務，現於九龍區、大圍及沙田試行了1至2個月，亦是為了令消費者有更多選擇。此外，他亦看好商務業務，「公司客戶叫外賣的潛力亦不容忽視，相關需求十分龐大」，將陸續推出更多貼心服務以吸納這群客戶。

他說foodpanda最大優勢是可透過客戶使用習慣、數據來改善服務，透過大數據了解客戶的需求，推出他們想要的服務、產品。例如近期的數據顯示，原來近日最受客戶歡迎的是日本蛋，旗下針對生活雜貨外送的pandamart，未來將針對消費者喜好，提供更多產品種類及款式，亦會不時推出時令產品，以及期間限定產品等，如早前與台灣天團「五月天」合作，首度限量推出周邊應援產品等。