智慧生活丨彈性決策 永續選擇 Booking.com疫後旅遊新機遇

新正頭解除防疫限制，旅遊業喜訊接踵而來。繼澳門和中國內地相繼通關後，台灣亦宣布2月20日開放自由行免簽證入境。Booking.com亞太區董事總經理及副總裁Laura Houldworth表示，近月平台搜索量持續呈健康的增長趨勢。「香港旅遊業持續復甦，綜觀疫後旅遊展現新面貌，旅客計劃更彈性、旅程更追求洗滌身心靈，也關注可持續發展，我們整裝待發，協助大家重新體驗世界。」
疫情重塑出遊習慣
漫長的中斷旅遊，Laura認為讓大眾有空間反思旅遊的箇中意義及其呈現的形式。「根據我們早前調研的《2023年旅遊預測報告》，旅客在通貨膨脹、氣候變化、公共衛生等環球議題下，出遊心態和行為也隨之轉變。」她舉例，66%旅客樂於提高行程預算，放縱消費，以彌補過去幾年無法旅遊的缺陷；而長時間在家工作，61%港人希望在今年的旅途中能夠完全放下公事。「疫情令我們更追求健康生活，提升身、心、靈的靜修出遊，近六成港人熱衷於休養生息，幫助自己度過人生不同階段。」她續說。
旅遊除了能夠開拓視野，增進不同文化認識外，Laura認為旅客愈趨留意自己的行程會為景點產生怎樣的影響。她補充，「當深入研究影響旅行決策的動機時，根據去年我們的《旅遊信心指數調查》結果顯示，近半數香港旅客願意支付較多費用，作出更可持續性的選擇。反映氣候變化議題下，永續旅遊的意識不斷提高，32%香港旅客希望能在交通、住宿、消費活動及模式等，作出更具意義的變化以減低對環境的影響。」
彈性且負責任的行程決策
疫情前旅行社在行程計劃上扮演重要角色，然而隨著線上旅遊平台的興起，增加了旅客決策的靈活性與自主度。針對彈性旅程的需要，Laura指平台除繼續與住宿、交通等夥伴合作，為用戶提供免費取消預訂的政策外，去年10月更宣布與Klook建立長期戰略合作關係，旅客於Booking.com直接預訂Klook所提供的活動及體驗，涵蓋175個城市、橫跨逾30個市場，當中大部分為亞太地區，如日本、台灣、韓國等港人出遊熱點。
至於永續旅遊方面，她續指Booking.com在疫情期間已開展「可持續旅遊計劃」。「適逢計劃推出一周年，我們去年尾新增了針對可持續住宿及租車的升級版搜索過濾器功能。如住宿選項平台會設立綠葉徽章，代表設施實踐永續性的程度；租車則會加入電動車、混能電動車等標籤，以茲識別。」她指出具備永續認證的住宿選項能吸引七成旅客的目光，並傾向挑選該住宿，當中三塊綠葉為最高級別，其住宿更獲如歐盟Ecolabel、Green Tourism等獨立第三方認證，為高要求的旅客增加信心。「今年我們更會為航班加入碳足跡資訊，亦將提供篩選功能。」她補充。
經濟下行 線上旅遊平台顯重要
全球陷入加息通脹陰霾，雖然無阻「報復式旅遊」，惟Laura坦言像旅行這類非必要的消費，長遠而言需求或會受壓，甚至因經濟負擔旅客被迫考慮取消計劃。「根據早前我們與Oxford Economics合作的獨立研究，線上旅遊平台在增加選擇、降低價格和提高成本效益均發揮關鍵的作用；而透過提升市場透明度，協助旅客更易比較各住宿的CP值，尋找最實惠的旅行選擇。」今年初Booking.com發布新一年度旅行者評論獎結果，台灣花蓮票選為全球第二位受歡迎地區。適逢台灣全面通關，花蓮太魯閣國家公園等秘景為賞櫻熱點，Laura笑言大家不妨趁機初春到當地觀光。