智慧生活丨彈性決策 永續選擇 Booking.com疫後旅遊新機遇

新正頭解除防疫限制，旅遊業喜訊接踵而來。繼澳門和中國內地相繼通關後，台灣亦宣布2月20日開放自由行免簽證入境。Booking.com亞太區董事總經理及副總裁Laura Houldworth表示，近月平台搜索量持續呈健康的增長趨勢。「香港旅遊業持續復甦，綜觀疫後旅遊展現新面貌，旅客計劃更彈性、旅程更追求洗滌身心靈，也關注可持續發展，我們整裝待發，協助大家重新體驗世界。」

疫情重塑出遊習慣

漫長的中斷旅遊，Laura認為讓大眾有空間反思旅遊的箇中意義及其呈現的形式。「根據我們早前調研的《2023年旅遊預測報告》，旅客在通貨膨脹、氣候變化、公共衛生等環球議題下，出遊心態和行為也隨之轉變。」她舉例，66%旅客樂於提高行程預算，放縱消費，以彌補過去幾年無法旅遊的缺陷；而長時間在家工作，61%港人希望在今年的旅途中能夠完全放下公事。「疫情令我們更追求健康生活，提升身、心、靈的靜修出遊，近六成港人熱衷於休養生息，幫助自己度過人生不同階段。」她續說。

旅遊除了能夠開拓視野，增進不同文化認識外，Laura認為旅客愈趨留意自己的行程會為景點產生怎樣的影響。她補充，「當深入研究影響旅行決策的動機時，根據去年我們的《旅遊信心指數調查》結果顯示，近半數香港旅客願意支付較多費用，作出更可持續性的選擇。反映氣候變化議題下，永續旅遊的意識不斷提高，32%香港旅客希望能在交通、住宿、消費活動及模式等，作出更具意義的變化以減低對環境的影響。」

