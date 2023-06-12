雲端ERP丨SAP NOW Hong Kong 2023回歸實體峰會 SAP港澳總經理唐聆風：數碼轉型助企於新營商常態 捕獲增長機遇

SAP香港及澳門總經理唐聆風Esmond在傳媒訪問環節上，分享早前德勤與SAP發布的商業展望報告，總結出香港企業在疫後面臨甚麼樣的挑戰，而SAP在各方面如何協助企業抓緊機遇。

企業愈早數碼轉型，愈能在疫後的新營商環境下，抓緊科技無遠弗界所帶來的環球機遇。SAP(思愛普)以「Partner for the Next Leap」作為主題，上周四在香港舉行年度客戶峰會SAP NOW Hong Kong 2023，亦是疫情三年以來重新回歸大型實體活動。現場不少業界就加速雲端數碼轉型交流互動，通過多場研討活動，SAP相關人士連同受惠企業分享成功案例，將最新科技應用趨勢、可持續發展、嵌入式人工智能及其合規與道德私隱等議題，探索企業如何善用雲端ERP達至有高效營運方式。

SAP作為現代化數碼基建平台 助企尋求另一波業務增長

Esmond簡介了峰會3場焦點研討會，包括：「描繪現代客戶旅程」為Esmond親自主持，並由屈臣氏集團eLab首席科技總監(亞洲)馬中驥擔任主講嘉賓、「人力資源專業人員和行政管理團隊的策略指導」為SAP SuccessFactors全球首席運營官Tak Kusano主持，由香港賽馬會人力資源革新部主管偉菲(Philip Wixon)擔任主講嘉賓，以及「打造以數據為本的文化，加速數碼轉型」為SAP香港雲端成功服務主管劉純如主持，太古可口可樂東南亞及香港商業分析和數碼解決方案總監黃達聰主講。

他又概述早前德勤中國與SAP聯合發布的商業展望報告，指出隨著香港與中國內地全面通關，近期經濟活動已轉趨活躍；整體而言年內本地市況將會反彈，報告還闡述了創新科技與高端製造業等新興產業所蘊藏的機遇，而包括中醫藥和快消品等行業也在陸續數碼轉型，再者粵港澳大灣區格局下香港保持聯繫與門戶角色，把握「跨境理財通」等所帶來的機遇。

他舉出5大本地營商趨勢，包括：疫後經濟增長減慢、高通脹和高利率營商環境、打亂固有供應鏈、社會對ESG的期望及人才短缺。他續指，「報告雖然提及香港經濟逐步復甦，然而增速仍然落後溫和，如果想加速業務增長，SAP作為現代化數碼基建平台，支撐企業落實數碼轉型增加行政績效，可借助SAP一系列雲端ERP和全渠道客戶體驗解決方案，以迎合公司及客戶不斷變化的需要。」Esmond又以專營注塑模具的東泰實業為例，透過SAP 5/4HANA方案及早部署雲端ERP，令其生產線選址設廠更靈活，同時滿足企業對碳足跡的要求。

至於應對通脹，他表示全球通脹年內將高踞6.6%，要到明年年底才有望回落，雖然本港漲幅輕微至約2.5%，惟國際貿易和生產最終仍會影響港企。他建議要降本增效應對通脹，企業可利用如SAP Ariba等供應鍊和採購管理解決方案，實時生成數據並預估總體支出，著此降低運營成本，尋求改進生產流程，或縮短產品上市周期。

疫情、戰爭和政治因素改變企業固有行之有效的供應鏈，加上ESG相關將物流運算涉及的碳排放列入企業考慮因素，Esmond強調供應鏈重新規劃和審視風險管控尤其重要。他認為要防範供應鏈中斷，企業可藉SAP IBP集成供應鏈管理，動態平衡供需。

每年的ESG報告已成香港上市公司的必須事務，為全面達成可持續發展目標，企業愈發重視並如實披露運營和價值鏈的碳排放環境足跡。而SAP的雲端ERP解決方案，已支援收集和分析企業數據，從而計算相對應的碳足跡，將財務報告和ESG報告整合至單個系統，縮短分析時間。

最後有關人才短缺，Esmond引述有統計指去年香港淨流失14萬適齡勞動人口，要緩解問題，除了透過企業數碼化來精簡人手處理程序外，亦可借助SAP SuccessFactors人力資源體驗管理解決方案，企業從人才招聘、入職、學習和發展到獎勵，將員工的職涯管理妥當，從而進一步保留人才。他更表示舉辦峰會場地的香港海洋公園萬豪酒店，正是採用SAP SuccessFactors方案的客戶，亦是有效人力資源管理的成功案例。