雲端ERP丨SAP NOW Hong Kong 2023回歸實體峰會 SAP港澳總經理唐聆風：數碼轉型助企於新營商常態 捕獲增長機遇

企業愈早數碼轉型,愈能在疫後的新營商環境下,抓緊科技無遠弗界所帶來的環球機遇。SAP(思愛普)以「Partner for the Next Leap」作為主題,上周四在香港舉行年度客戶峰會SAP NOW Hong Kong 2023,亦是疫情三年以來重新回歸大型實體活動。現場不少業界就加速雲端數碼轉型交流互動,通過多場研討活動,SAP相關人士連同受惠企業分享成功案例,將最新科技應用趨勢、可持續發展、嵌入式人工智能及其合規與道德私隱等議題,探索企業如何善用雲端ERP達至有高效營運方式。

SAP香港及澳門總經理唐聆風Esmond在傳媒訪問環節上,分享早前德勤與SAP發布的商業展望報告,總結出香港企業在疫後面臨甚麼樣的挑戰,而SAP在各方面如何協助企業抓緊機遇。