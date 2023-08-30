Anytime Fitness 疫後展拳腳 港擬開逾百間分店 總有一間喺左近

Anytime Fitness Asia創辦人兼行政總裁Johannes Raadsma說，是提供24小時全年無休健身服務的「創始者」。

都市人愈來愈注重健康，這些年來更熱衷做健身(gym)，不少大型連鎖健身中心營運而生。然而過去3年正值新冠疫情高峰期，在防疫政策影響下，健身中心被迫停運，不少健身中心未能捱過疫情，相反亦有疫後銳意擴張。Anytime Fitness Asia創辦人兼行政總裁Johannes Raadsma透露，疫情後大眾不單更加注重身體健康亦著重心理健康，相信市場對健身中心有一定需求，將積極拓展亞洲市場，其中香港擬加快開店步伐，分店數目冀由現時約28間，大增至最多150間，將健身中心發展如便利店或咖啡店一樣，「總有一間喺你左近」，「讓你沒有藉口推卻不做gym」。 記者：鄭惠萍 攝影：林俊源

首創24小時健身先河 Anytime Fitness由Johannes及夥伴創辦，他接受本報專訪時透露，Anytime Fitness於2002年在美國成立，以社區精品健身中心定位，更是提供24小時全年無休健身服務的「創始者」。他說希望讓健身愛好者能根據自身時間表去運動，不論在凌晨，或者假日都能隨時隨地享受做運動的樂趣。這種突破的24小時服務模式，深受市場歡迎，亦令Anytime Fitness迅速打響名堂。根據《Entrepreneur》雜誌指，Anytime Fitness成為過去20年來全球發展最快的健身中心之一。 據Johannes透露，Anytime Fitness現時在環球擁有超過500萬會員，以及5,500家健身中心；其中Anytime Fitness Asia有約250萬會員，以及有約340間健身中心，即使去年是疫情高峰期，會員人數亦錄得增長，去年會員人數按年錄得40%升幅，倘與疫情前比較，亦有約28%增長，「反映大家在疫情期間，更加注重身心的健康發展」，他預期未來視乎開店步伐，相信會員數目仍會錄得雙位數增長。

滲透率僅6% 發展空間大 疫情過後，將迎來加快發展的步伐，以他旗下營運8個亞洲市場包括新加坡、香港、印尼、馬來西亞、台灣、菲律賓、越南及泰國為例，他說將會有一系列擴充計劃。Johannes直言「亞洲是Anytime Fitness未來重點發展的市場」，除了大眾更注重健康外，亞洲區的消費者在健身方面的滲透率並不高，如香港只有約6%，相對已成熟地區如澳洲及美國達約25%，「亞洲市場發展空間十分龐大，要達到成熟市場水平，仍有一條很長的路要行！」 他透露，今年以來Anytime Fitness Asia新增逾60間健身中心，冀2024年再開設60至80間，更計劃未來5年至10年內，目標於亞洲市場擁有約1,000間健身中心，投資額方面，他說開一間健身中心涉資約40萬至60萬美元(約312萬至468萬港元)，當中包括器材、建設、員工等成本，平均冀2至3年能夠回本。對於會否拓展內地市場，他說未來會考慮開拓深圳及澳門市場，但目前仍處初步階段，未有任何落實計劃，暫時會專注香港市場的發展。

Anytime Fitness現在香港設有28家健身中心。

香港擬開150間健身中心 單在香港市場方面，Johannes指，Anytime Fitness現時在香港設有28家健身中心，疫情期間經歷了停業，消費者需求未減，在疫情過後，深信本港對健身中心的需求仍有上升趨勢。故他對香港市場抱有信心，除計劃今年分別於荃灣、彩雲及景林增開3間健身中心外，目標未來5年至10年內，香港市場將有125間，甚至150間健身中心，並將鎖定一些新落成的住宅物業區域。過去3年疫情期間，雖然本港有不少大型連鎖健身中心退出香港市場，甚至有健身中心倒閉，同時面對健身市場競爭，為何選擇逆市擴張？他認為，大型連鎖健身中心退出，反而令健身服務供應出現短缺，亦為其品牌發展帶來機遇，加上在疫情期間，與業主商討租金更為容易，市場上亦多了很多地點供選擇。再者，他說，「每一個人都希望擁有健康的體魄，所以深信健身市場其實可以無限大的」。 最大挑戰不是同業競爭 而是人的惰性 他又說，其實最大的挑戰並不是會員人數的增長，反而是會員做運動是否堅持及可持續性，如何鼓勵會員真的花時間做運動才是最重要。所以主要競爭對手並非其他品牌，而是人的惰性，因此有更多同業一起開拓健身文化，絕對是一件好事。 Anytime Fitness將繼續貫徹其理念，打造方便、友善的健身環境，吸引更多人養成良好的運動習慣。大眾不願意踏出做運動的障礙，其實是健身中心是否方便，他舉例說，如菲律賓市場，「如果要你花一小時去做gym，然後再花一小時返屋企，究竟有幾多人願意會花最少3個小時去做？」所以開設健身中心選址時最重點是「就腳」，現時菲律賓馬尼拉大都會消費者健身的滲透率已由2014年約4%，大增至2018年的8%。 特許經營模式運作 可減低營運風險 Anytime Fitness Asia能快速擴展，同時可渡過疫情防控期間的困局，Johannes相信是其經營模式，他們主要是以特許經營模式拓展，只有約30%是由其自家經營的，餘下均是特許經營分店。透過特許經營模式，能夠快速擴展規模並分散風險，同時增加品牌的影響力和客戶的信心，這對於吸引長期顧客非常重要。他說，加盟商可以享受到Anytime Fitness的品牌知名度、由超過700人的團隊提供的全方位支援及員工培訓、採購方面的經濟規模優勢等，大大減少創業者需要兼顧的範疇、減低營運風險，以提高營利能力。Johannes更表示，將計劃推出一項名為「特許經營支援計劃」項目，將會注資一些有心有力，但資金不足的有意加盟商，為他們提供啟動資金，幫助他們實現創業夢想。