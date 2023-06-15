BIZ勝派丨化身「外科醫生」掌握城市脈搏 能源基建到智慧城市 金城營造奠基60載

最近華姐從新加坡出差夜機回港，從飛機艙窗俯瞰香江璀璨夜景，街道燈火通明，車輛往來閃爍不定，猶如城市跳動的「脈搏」，充滿活力。然而諸位又知否這些縱橫交錯的電源基建，是怎樣建構而成？那就要從屹立香港逾半世紀的金城營造說起。適逢今年是集團創立60周年，早前華姐相約金城營造行政總裁王紹恆太平紳士Rex茶敘，傾聽他的營商理念。他常言金城營造的工友們，好比城市的「血管外科」專科醫生，「翻開泥土『開刀做手術』。」Rex笑著道，同時將金城營造的過去、現在和未來娓娓道來。 昔日──由小型土木工程 到承辦城市基建 做工程，行內不少師傅都會奉魯班為師，以其傳承規矩，力求工藝卓越的勤奮上進精神為鑑。「從公司名稱『金城營造』也有『營造』二字，可想而知我們也是做建造工程起家。跟同業一樣，我們在每年農曆6月13日『魯班誕』都會祭祀祈福，保佑工友順利平安。」上世紀五、六十年代，內地新移民不斷來港謀生，Rex的祖父王錦輝「輝叔」從廣東東莞赴港尋機遇，於1963年創立「金城營造」，以家族小本經營，起初從大型建築公司分包小型土木工程做起，到承接電站建築、電線網鋪設等能源基建，「因此大家才會在街上的掘路工程，看到我們的蹤影。」憑著輝叔勤奮老實且虛心求變的職匠精神，金城這個金漆招牌在行內慢慢建立起來，承辦的項目愈趨繁多，「我們曾參與沙田道風山宗教建築群的工程，也負責安裝香港的首批自動ATM提款機。」他續指在父親王國強帶領下，公司也跟著步伐發展。八十年代業務逐步擴展至全港街道路燈工程，而在電線壕坑工程更是首間獲ISO質量認證的公司，符合國際標準。「慢慢地，我們連架空電纜、煤氣管裝置，甚至地下電網維護保養等城市基建也有涉足。因此我們經常攀爬和掘路，為的是修復城市發展過程中，因老化或天然因素造成的『小毛病』。」

現在──實踐企業家精神 建構全方位能源管理 由供電網鋪設和道路照明系統，到如今一站式發電、輸配電到用戶端的綜合解決方案，又提供發電廠重型機械工程服務等，慢慢蛻變成城市全方位能源管理的專家，為電力公司提供可靠的供電配套。Rex分享近年幾個相關的例子，「早前為青山發電廠一座連續運行逾30年的燃煤鍋爐，首次進行更換鍋爐排通工程，單是前期部署已花半年，更換期間更牽涉金屬棚工與高壓燒焊等講求技巧的工序。」此外，金城前年更於愛民邨附近一幅斜坡上，鋪設400千伏特高壓電纜，要固定以噸計的電纜已是難題所在。連同參與長青隧道提升高壓供電系統工程、進軍鐵路車輛工程甚至機場三跑行李處理系統安裝項目等，金城已逐漸涉獵大眾運輸的機械工程領域。 從早年小型家族生意，逐步成為如今東南亞首屈一指、坐擁逾兩千員工的大企業，更成為首間港資公司獲國家能源局南方監管局認證，能夠在廣東省9個城市進行電力設施承建、安裝、維修及測試等工程；又為泰國大都會電力局於曼谷的架空電纜地下化工程提供顧問服務。能夠有如此成就，Rex認為是企業本身深信企業家精神所致，「香港是一個開放市場，我們自小就在競爭的環境下成長，透過接觸不同工程，多年來累積相關技術和人才。在這個高度城市化的彈丸之地，既有可靠穩定的基建部署，亦充滿複雜的挑戰，香港絕對有豐富經驗。金城營造擁有這些經驗，好應該為自己的家，投入城市發展並擔當扶助角色，這就是我認為的企業家冒險精神。」

未來──「能源2.0」推動低碳 為前沿科技探索開路 全球氣候暖化問題迫在眉睫，可持續發展已成各行各業的重要議題。Rex看在眼內，積極響應香港氣候行動2050的零碳願景，以「能源2.0」企業策略倡導減碳與開發新能源。這種魄力，正好是他實踐企業家精神的最佳佐證。「零碳運輸是智慧城市發展的重要一環，我們去年底以『零碳運輸創未來』為主題，首次主辦論壇，同時邀請業界參觀位於總部的金城電動車營運中心，展示我們與業界夥伴的電動貨車及充電設施。」他坦言為積極回應零碳願景，迅速踏前一步加入推動，除逐步以電動車隊代替傳統汽車作日常營運外，也斥資於金城總部試驗零碳排放的電流轉換設施，為電動車直接充電。「最近更加入了由應科院牽頭的智慧出行聯盟，期望以自身電機工程經驗，在車聯網的建設作出貢獻，助港建構零碳運輸。」

金城營造