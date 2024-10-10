BIZ勝派丨把握環球電商銷售旺季 Airwallex趙公亮：店家做好靈活全球收單 迎年度商機

臨近年末消費旺季，像雙十一、感恩節與聖誕節等，以往零售業依賴刺激內需來刷新生意額。惟本地消費低迷，網購成風，商家自然將目光投放在環球市場，轉戰跨境電商，以迎合顧客新購物模式。對這些中小企來說，要成功把握機遇，Airwallex香港中小企業務銷售主管趙公亮Nick認為，如果支付網關銜接不好，或會影響下單意欲。「成功的商家會事先做好銜接支付與收單，前者支援熱門付款方式來吸引顧客促成交易，後者採用同幣種結算來減輕交易成本。」處理好支付階段，商家便能聚焦合適的社交引流及送貨物流策略，搶攻業績。

提供當地貨幣與偏好支付方式 易促成交易 網購全世界，Nick強調這些年末消費節慶都是國際性，「店家希望在環球市場做生意，必須從該區消費者角度出發，了解當地市場的零售生態。」他引述早前《Airwallex跨境電商研究報告2024》的洞見，指93%全球消費者(香港同樣為93%)表示，當地貨幣定價會影響他們的購買決定；而77%全球消費者(香港為72%)更稱，如果商家不支援他們偏好的支付方式，將較大可能放棄繼續購物。至於針對日益盛行的即時通訊營銷，他續指電商更要善用社交媒體無縫接觸顧客的優勢，從發現產品和建立社群，到客戶服務及結帳，借助支付科技將支付連結嵌入社交平台，抓緊消費者的「衝動消費」心態，提升營銷效益。「毋須任何編程知識，輕鬆創建Airwallex一鍵收款，直接在社交平台提供付款連結，安全合規地促成交易。」

「支援本地支付」與「同幣種結算」 既然支付和收款均對電商營運至關重要，Nick表示Airwallex在支付科技幫助商家改善客戶體驗。「支援本地支付顧名思義，商家可以當地貨幣定價，結帳時為顧客提供逾160種支付方式，包括主流信用卡、歐洲常用『先買後付』Klarna、Afterpay、韓國Kakao Pay、東南亞地區GrabPay等；照顧中港顧客就有支付寶和微信支付等，容許他們使用心水方式付款，提升結帳率。」他補充這些支付網關還對應商家所用熱門Shopify、WooCommerce及Magento等網店平台，簡單幾步即可嵌入在結帳流程中，彈性更大。 至於「同幣種結算」，即是客戶支付和結算均採用相同貨幣，商家毋須支付平台換匯費，須知年末交易暢旺，如換匯以交易量計，則成本小數怕長計。「Airwallex可將網店收入直接結算到適當的貨幣戶口，減低商家面對的外匯風險與交易涉及的隱藏費用，存入的款項也能供未來支付給當地採購供應商之用，變相增加價格競爭力。」Airwallex能讓商家在單一平台全球收款、兌換貨幣、進行國際轉帳，甚至支付海外帳單和管理國際團隊開支等，一站式解決環球支付相關痛點。

為了幫助企業克服跨境支付困難，商家到訪於中環開設的Airwallex Borderless Cafe，歡迎預約參加研討會或一對一諮詢。

保障商家業務 免受詐欺支付 中小企經營網店要建立新的支付網關或收款系統，往往會因擔心風險而裹足不前。Nick建議這些企業應利用可靠的支付科技，提升支付接受率。「根據Airwallex調查，逾半受訪者在支付海外商家時曾遇到被封鎖、拒絕或付款不成功等問題。商家需要與支付處理商合作，了解並嘗試控制供應商的防詐騙策略，提高正當顧客的支付授權率。」他提到Airwallex的風險儀表板(Risk Dashboard)幫助商家分析關鍵風險指標如何影響業務，包括支付成功率、詐騙率、爭議交易等。商家亦可查看歷史數據來追蹤風險模式，與其他同類企業比較，衡量業務表現。「保障商家減少詐欺支付，一來避免收入損失，二來降低處理爭議的時間和費用，避免因高風險支付而暫停的風險。」 Airwallex為了幫助企業克服跨境支付困難，迎接年末商機，即日起至10月30日在中環閣麟街46-48號FOCO大廈LG/F開設Airwallex Borderless Cafe。期間企業可預約參與多場研討會，還可以親自與Airwallex團隊交流，獲取營商靈感。另外由即日至2024年12月31日開立Airwallex帳戶，使用網上全球收單服務，即可豁免高達首30萬港元網店營業額的交易手續費。

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