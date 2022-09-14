BIZ勝派丨梳化成就布局 擺設塑造氣氛 at.home搭出家居小天地

一張梳化是家居的靈魂所在，無論是新居入伙還是舊居翻新，不少人都會從挑選梳化為中心開始，再配搭櫃、枱等其他家具，加上擺設點綴，否則便不成一個「家」。歐化國際執行董事兼董事總經理陳傳賢Michael認為，新常態下大眾留家時間增加，對屋企環境更關注，「另外市道不景氣，打工仔在外拚搏，作為最強『後盾』的安樂蝸更形重要。」透過4年前建立「at.home」品牌，帶出家的感覺，鼓勵一家人共同分擔勉勵，細味生活。

歐化國際執行董事兼董事總經理陳傳賢Michael

簡約風定位 切合蝸居需要 小家庭與蝸居單位，是近年港人住屋環境的特點。Michael留意到大眾對簡約易配搭，而且多功能的家具需求日增，於是集團4年前開始，在傳統歐化品牌下另闢主攻年輕專業的「at.home」來迎合市場。他續說，「雖然住屋空間細小，仍希望擁有開揚感覺，因此家具配置毋須浮誇，最好多功能且多收納。at.home家具主要以北歐風，外形纖巧為主要特色，例如輕奢風、復古風、輕工業化、現代時尚風等。他表示採購團隊均為業內資深設計顧問，不時眼光獨到挖到寶。「產品多元化亦是at.home的賣點，我們較坊間其他競爭對手多引入不同品味擺設，例如女士喜好的香薰、花瓶和廚具；男士亦有酒架、咖啡粉囊架等以供選擇。」他還指最近品牌更開闢親子貨品專區，如兒童帳篷、木頭車、小型黑板等，切合一家大小不同需要。 港人買家具講求實用，尤其是時下納米樓空間有限，「變形」產品自然受歡迎。「如附油壓摺疊，能變出餐桌或收納在梳化底的茶几、隨使用人數多寡使用的開合餐枱，均滿足時下單位面積要求；當然內櫳寬敞、間隔四正的邊櫃與衣櫃等，亦容易配合大單位設計。」至於大眾最關注的梳化，Michael表示大家以為年長人士較喜愛真皮梳化的想法是錯誤的。「根據我們銷售經驗所見，選購真皮梳化年齡層相當平均，事關它容易打理且紮實耐用，近年款式亦愈趨潮流，搣甩老土感覺。」他形容基於生活環境改變，顧客選擇梳化款式的要求增多，「例如布藝梳化需要電動彈腳功能、養寵物人士要求表面能夠防抓破，甚至座位能提供流動充電等。」他特別提到近年有韓系家電品牌大玩暖色調設計，而布藝梳化容易融入不同裝修風格和家居氛圍，營造柔和溫馨感覺。「年輕人喜歡一反傳統，特別是愈來愈多『無飯家庭』，認為屋企不一定要擺放正常餐桌椅，反而挑選吧枱和吧椅，慳位之餘亦有一種chill的感覺。」難怪Michael指不少25至45歲的消費群、希望掌控生活節奏和質素的朋友，特別喜歡到at.home閒逛。

SPY Coffee Table多用途茶几連餐桌變形設計，能夠單手摺疊方便收納於梳化底。

快速出貨

密密轉款增閒逛意欲 主打簡約家居布局，這類家品店在市場上可謂林林總總。惟Michael坦言大家都面對同樣問題，「其實不少家具都需要下單訂製，門市所見大都是樣辦。之前疫情令生產線陷入停頓，缺貨令不少消費者呆等，更有聽說過因而幾乎影響業主入伙。」他認為究其原因是倉存成本高昂，然而at.home卻反其道而行，積極家具存儲。「我們標榜售賣現貨，只要家具貼上『快速出貨』標籤，即代表選購後能隨即安排送貨。」正因為團隊經常到分店收集意見，因此做到採購得宜，絕少坐貨變「大閘蟹」，這亦是集團難得的先天優勢，也是at.home有別於其他品牌的強大之處。 家具不同於3C電子產品，使用周期較長，如果店面將某一熱銷款式長期陳列，不適合港人鍾情新事物、新鮮感和追求潮流的消費心態。他補充，「市場上有家具連鎖店喜歡將單一款式貨品作長期銷售，但是at.home除銷售家具現貨『賣完就無』外，我們亦會透過搜羅世界各地不同特色擺設引進來港，不時更改主題，鼓勵大家以添置小擺設，為家居轉換新氣息。」配合親民貼地，重視與顧客互動的品牌理念，Michael指曾舉辦「反轉你屋企」展覽活動，吸引市民打卡，從中宣傳at.home能呈現不同家具風格。「我們銅鑼灣旗艦店更推出過櫥窗busking，將家具布置聯乘音樂，推廣享受音樂、享受生活的生活新態度。」未來品牌亦會舉行不同形式workshop，如盆景製作等，提升顧客互動之餘，成品亦可布置家居，一舉兩得。