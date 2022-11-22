BIZ勝派丨目標主導 創造差異化 WeLab Bank智慧銀行賦能 財富「智」動達成

「未來銀行服務，應該會朝著像內置Iron Man裝甲的A.I.助手『J.A.R.V.I.S.』般，隨時與用家提供建議。」香港八大虛擬銀行之一的WeLab Bank，行政總裁兼執行董事李家達Tat對自身銀行發展的預想。提起WeLab Bank，大眾或會將女神林明禎代言的WeLend貸款平台串連起來，當成是WeLab Bank旗下服務，甚至將兩者混為一談。然而Tat表示WeLab Bank不止做貸款，還有更完整的財富管理配套，「面對客戶，我們顛覆銀行局限於採取風險管理與控制的死板思維，更多的是從客戶角度出發，服務以照顧客戶未來目標而設，積極達成願望。」無論是受歡迎的GoSave 2.0定存還是GoWealth財管服務，他認為WeLab Bank就是一間「forward looking adviser」的智慧銀行，這亦是他們有別於同業的獨到之處。
上客率不能作長期營運指標
金管局在2020年向8間虛擬銀行發出經營牌照，Tat坦言大多數同業的組成，離不開國企資本或背靠多元金融和經貿業務生態圈，容易產生協同效應，而WeLab Bank則是少數獨立金融科技初創起家，由WeLab集團建立WeLend網上貸款平台打響名堂，「到2018年我退下WeLend，轉而著手籌備WeLab Bank發展虛擬銀行事業，經過多輪融資如今才能凝聚堅實的創投資本。」Tat解釋。
虛銀之間的競爭，同業間大都是從鬥高息定期及低息借貸搶客增加用戶群。然而根據畢馬威發布的《2022年香港銀行業報告》顯示，去年8間虛擬銀行仍錄得不同程度的稅前虧損，而且貸款規模相比盈利所需水平過低，平均貸存比率僅25%。Tat認為WeLab Bank不打算採取形同「燒銀紙」的策略來達至短時間增加客戶規模，「例如在近期加息環境下，不少銀行相繼調高息率吸引存款，但要實踐盈利模式主要仍靠借貸利息，當貸存比率太低，存款成本將進一步為銀行構成壓力，最終growth at all cost。」他強調WeLab Bank正處於合理水平內的增長速度發展，不會為追求無止境的上客率。「今年上半年銀行整體表現理想，預計貸款餘額於年尾較去年同期增加3倍，年內毛利收入增長有望約18倍。特別要強調，我們在第一季度淨利息收入已由負變正，代表銀行朝健康步調成長。」基於今年夏季推出「貸款智囊」服務，針對不同需要由AI演算出個人化長還款期或加額計劃，配合自家Loan-Deposit-Link存款及貸款利率掛鈎優惠，他透露銀行在第三季的放款額按季增長17%，並預期第四季保持雙位數字升幅，反映成績非依賴參與業界鬥價競爭而促成。
GoWealth吸7萬客體驗
香港金融科技市場的表現，屬區內領先地位，吸引愈來愈多傳統銀行紛紛加入數碼化增值服務，以保持競爭力。而根據Tat的觀察，傳統與虛銀之間的定位將會在數年內逐步收窄，最終市場再沒有「虛銀」與否的稱呼。「不同虛擬銀行有其獨特賣點，如針對中小企融資、簽帳消費等，加上大家的基本盤服務已『齊章』，是時候創造差異化來強化自身價值。」為此今年7月WeLab Bank宣布與領先資產管理公司AllianzGI聯手，推出「GoWealth」智能理財顧問服務，有別於業界的風險導向(risk-based)型財富策劃，該服務採用目標導向(goal-based)主軸。Tat續說，「投資引擎由12個標準投資組合為基礎，能即時在12,000個不同市況場景下且長達50年期下，模擬出前瞻性走勢。客戶可自訂投資目標，A.I.將演算出成功機率和作出建議。」他又指系統會協助客戶養成有意義的理財習慣，並且當發現回報偏離目標時，立即通知客戶跟進。「GoWealth體現出我們智慧銀行定位的3個『i』元素，包括intelligent(聰明)、instant(即時)與interactive(互動)。」GoWealth自7月推出至今已有7萬客戶體驗，並且100港元極低入場門檻，認購收費為投資總額的1.5%，服務平易近人。
GoSave 2.0浮誇定存 賺Eason演唱會飛
WeLab Bank服務達至「普惠金融」精神，Tat認為「GoSave 2.0」定期存款最能反映上述觀點。「有10港元即可開立，存款利率不論存額多少一視同仁，加上運用類似『眾籌』概念的『存款小巴』，標榜參加人數愈多，所得利率愈高。」現時GoSave 2.0提供存款12個月，利率最高達4.7%，最多可存100萬港元。此外，適逢陳奕迅演唱會一票難求，他又為此服務大搞新意思，存款賺演唱會飛！「最新優惠包括以指定金額作18個月定期存款，即可獲指定聖誕、除夕、新年或終極尾場(2023年1月14日)等特別場次門票。」
指定場次優惠包括：存入31,111港元，即獲兩張特別場次門票(各價值680港元，而且必定為2022年12月30、31日或2023年1月2、14日其中一日)；存入50,000港元，更可獲兩張聖誕或特別場次門票(各價值980港元，必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日)。至於「獨樂樂」一樣可以，只要存入25,000港元，便可獲價值980港元的聖誕或特別場次門票乙張。(必定為12月24、25、26、30、31日或明年1月2、14日其中一日)。即使存入22,222港元或40,000港元，仍可分別獲兩張680港元或980港元一般場次門票，而且優惠可無限次參加，直至門票換完即止。