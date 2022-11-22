BIZ勝派丨目標主導 創造差異化 WeLab Bank智慧銀行賦能 財富「智」動達成

「未來銀行服務，應該會朝著像內置Iron Man裝甲的A.I.助手『J.A.R.V.I.S.』般，隨時與用家提供建議。」香港八大虛擬銀行之一的WeLab Bank，行政總裁兼執行董事李家達Tat對自身銀行發展的預想。提起WeLab Bank，大眾或會將女神林明禎代言的WeLend貸款平台串連起來，當成是WeLab Bank旗下服務，甚至將兩者混為一談。然而Tat表示WeLab Bank不止做貸款，還有更完整的財富管理配套，「面對客戶，我們顛覆銀行局限於採取風險管理與控制的死板思維，更多的是從客戶角度出發，服務以照顧客戶未來目標而設，積極達成願望。」無論是受歡迎的GoSave 2.0定存還是GoWealth財管服務，他認為WeLab Bank就是一間「forward looking adviser」的智慧銀行，這亦是他們有別於同業的獨到之處。

WeLab Bank 行政總裁兼執行董事 李家達Tat。

上客率不能作長期營運指標 金管局在2020年向8間虛擬銀行發出經營牌照，Tat坦言大多數同業的組成，離不開國企資本或背靠多元金融和經貿業務生態圈，容易產生協同效應，而WeLab Bank則是少數獨立金融科技初創起家，由WeLab集團建立WeLend網上貸款平台打響名堂，「到2018年我退下WeLend，轉而著手籌備WeLab Bank發展虛擬銀行事業，經過多輪融資如今才能凝聚堅實的創投資本。」Tat解釋。 虛銀之間的競爭，同業間大都是從鬥高息定期及低息借貸搶客增加用戶群。然而根據畢馬威發布的《2022年香港銀行業報告》顯示，去年8間虛擬銀行仍錄得不同程度的稅前虧損，而且貸款規模相比盈利所需水平過低，平均貸存比率僅25%。Tat認為WeLab Bank不打算採取形同「燒銀紙」的策略來達至短時間增加客戶規模，「例如在近期加息環境下，不少銀行相繼調高息率吸引存款，但要實踐盈利模式主要仍靠借貸利息，當貸存比率太低，存款成本將進一步為銀行構成壓力，最終growth at all cost。」他強調WeLab Bank正處於合理水平內的增長速度發展，不會為追求無止境的上客率。「今年上半年銀行整體表現理想，預計貸款餘額於年尾較去年同期增加3倍，年內毛利收入增長有望約18倍。特別要強調，我們在第一季度淨利息收入已由負變正，代表銀行朝健康步調成長。」基於今年夏季推出「貸款智囊」服務，針對不同需要由AI演算出個人化長還款期或加額計劃，配合自家Loan-Deposit-Link存款及貸款利率掛鈎優惠，他透露銀行在第三季的放款額按季增長17%，並預期第四季保持雙位數字升幅，反映成績非依賴參與業界鬥價競爭而促成。

GoWealth吸7萬客體驗 香港金融科技市場的表現，屬區內領先地位，吸引愈來愈多傳統銀行紛紛加入數碼化增值服務，以保持競爭力。而根據Tat的觀察，傳統與虛銀之間的定位將會在數年內逐步收窄，最終市場再沒有「虛銀」與否的稱呼。「不同虛擬銀行有其獨特賣點，如針對中小企融資、簽帳消費等，加上大家的基本盤服務已『齊章』，是時候創造差異化來強化自身價值。」為此今年7月WeLab Bank宣布與領先資產管理公司AllianzGI聯手，推出「GoWealth」智能理財顧問服務，有別於業界的風險導向(risk-based)型財富策劃，該服務採用目標導向(goal-based)主軸。Tat續說，「投資引擎由12個標準投資組合為基礎，能即時在12,000個不同市況場景下且長達50年期下，模擬出前瞻性走勢。客戶可自訂投資目標，A.I.將演算出成功機率和作出建議。」他又指系統會協助客戶養成有意義的理財習慣，並且當發現回報偏離目標時，立即通知客戶跟進。「GoWealth體現出我們智慧銀行定位的3個『i』元素，包括intelligent(聰明)、instant(即時)與interactive(互動)。」GoWealth自7月推出至今已有7萬客戶體驗，並且100港元極低入場門檻，認購收費為投資總額的1.5%，服務平易近人。

GoSave 2.0運用類似「眾籌」概念，標榜參加人數愈多，所得利率愈高。