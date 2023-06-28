BIZ勝派丨貼地親和力 富實戰經驗 引領本港日式餐飲熱潮 美心JCR葉育康： 建永續營運 帶人要帶心

「帶人要帶心」這句話，企業管理層想必明瞭了解。由壽司師傅做起，當年元氣首名員工，如今已成為美心食品有限公司Japan Chain Restaurants(JCR)日式連鎖餐飲總經理「紅褲子出身」的葉育康(康哥)，卻對這句有更深體會。「不止與員工建立互信關係，還要秉持『以人為本』的經營理念，引導員工找出自身價值，先貢獻公司，再推展至社會。」康哥邀請華姐在燒肉LIKE大快朵頤，大家邊吃邊談，將JCR的經營心得娓娓道來。

日式料理愈做愈專 燒肉LIKE疫市擴張

日本是香港人的「家鄉」，康哥認為即使疫情前後，大眾已累積一定程度的東瀛飲食文化體驗，對過往以拉麵店及居酒屋為主導的日式料理市場，早已不能照顧他們的口味。「你見香港人遊日瓹窿瓹罅尋訪隱世美食，味蕾愈來愈奄尖，對食物質素和烹調方法有要求，就連餐飲體驗也要跟上當地潮流。如近年日本盛行一人燒肉，普通居酒屋便無法滿足這類食客的要求。」他續指在疫情肆虐下，壽司和燒肉店特別受歡迎，事關前者在處理食材方面有著較高衛生級別，後者店內講求高效通風換氣系統，同時亦能為食客帶來優越享受。「在整體趨勢下，提供籠統料理選擇的日式食店或已不合時宜，顧客希望店家能夠愈做愈專門。」難怪近年市場上湧現串燒、丼飯等專門店，而康哥的JCR，繼壽司品牌魚尚及魚治、拉麵品牌一風堂與日式便當丼丼屋後，在疫情正盛的時刻，毅然將燒肉LIKE帶入本港餐飲市場。

「燒肉LIKE」將日本「一人燒肉」熱潮發揚光大，先是市場看準日式燒肉毋須一大班朋友聯誼的商機缺口，再結合廉價、快捷、美味的快餐概念，讓食客能夠隨時隨地，獨自以自選食材分量享受燒肉滋味。康哥表示JCR一直緊貼日本的飲食潮流，疫情前早已留意到「一人燒肉」的潛力，雙方接洽後一拍即合，於是獲得海外經營權，致力將品牌引進華人市場。「待著手開店時遇著新冠疫情肆虐，我們並非故意選中疫情開張呢。」他笑言燒肉LIKE在2021年正式進駐香港，當時第一間分店敲定商場人流稱冠的沙田新城市廣場。對於品牌是否生不逢時，康哥並不認同，反而是因緣際會，因禍得福。他解釋，「疫情下食店的抽風換氣規格要求更嚴謹，加上社交距離措施變相鼓勵一人用膳。當時日本燒肉LIKE已在疫市愈做愈旺，看在眼內我們也增強信心。」他又表示本港疫情令他們更易用較相宜的租金覓得旺區舖位，「單是2021年我們便一口氣開了6間分店，新店拓展速度幾乎打破JCR的紀錄(一年開7間)！」現時全港燒肉LIKE已有11間分店，他預計今年內分店數目有望增至18至20間。

疫後晚市變早 高檔廚師發辦面臨衝擊

疫情前後本港飲食業變化翻天覆地，康哥直言最大分別莫過於晚市，「疫情期間大眾習慣了調早晚餐時間，晚市變早令客次減少，相比未有疫情時，現時即使人手充裕的情況下，晚市營業額仍少約一成。」第二個改變則是大家習慣叫外賣，「即使現在疫後外賣生意仍較疫情前好，而且食店愈容易將堂食轉化為外送或自取，他們的經營韌性愈好，業務影響愈低。」他又認為隨著旅遊業回復正常，香港人雖然蜂擁遊日報復式旅遊，惟對於像燒肉LIKE、元氣壽司等平民日式餐飲品牌影響不大。他解釋，「去旅行成本仍然較高，像我們的食店能夠提供近似日本用餐的氛圍，隨時『止渴止咳』又何妨？」反而走高檔路線的廚師發辦(Omakase)料理受衝擊較大，事關那些高消費顧客現在已能輕鬆遊日，毋須像疫情封關時「寄情」於預約難求的Omakase，康哥相信這些業者必須另謀對策。