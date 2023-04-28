BIZ勝派丨超越證券買賣 凱基亞洲「盛富」(Sage)締造穩健財管

美國矽谷銀行破產事件，令歐美銀行業與環球金融市場出現動盪，投資者自然將眼光投放至相對穩健的東南亞市場。熟悉亞洲金融市場，擁有資深顧問團隊的凱基亞洲(KGI Asia)，推出「盛富」(Sage)度身定制財管財富管理及投資方案，協助投資者部署資產配置，捕捉機遇。凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權Kevin稱，「近年為企業形象重塑，背靠母企台灣凱基證券與中華開發金控的堅實支持，及集團總部强大的亞洲網絡，我們已蛻變成一間集財富管理、經紀業務、投資銀行、債券及資產管理的綜合金融專家。」
東南亞疫後急促復甦 投資新興市場感樂觀
綜觀環球經濟經歷疫情洗禮後，雖然已逐步復甦，惟地緣政治紛爭、加息通脹陰霾、中美角力頻繁等因素持續影響市況，外圍仍波動不穩；再者加密資產熱潮退卻，市場觀望氣氛濃厚之餘，投資者進而對離岸資產配置需求強勁。凱基亞洲立足香港超過25年，集團足跡遍布台灣、新加坡、印尼、泰國等地，對當地市場自然瞭如指掌。Kevin認為，「相比歐美等西方國家，政局相對平穩的東南亞國家，其經濟復甦動力較快且強，加上市場已充分反映現實，如近期不斷有資金流入新加坡，另外不少廠家亦將生產線移師至泰國或越南。」對於投資新興市場，他表示樂觀。「以香港作為亞洲財富管理樞紐，連結區域合作，協助投資人士財富增值。」
「盛富」度身定制財管 客戶資產規模逾15億美元
新興市場漸受重視，作為區內財管專家的凱基亞洲，抓緊時機於3月宣布推出「盛富」財富管理服務。Kevin表示是專為區內有財富管理需要的客戶而設，如專業或中產人士、企業家、資深投資者及家族資產信託等。「我們的服務遠超過單純地建立投資組合，而是深入了解客戶的財富藍圖，制訂合適投資策略及建議方案；持續改善潛在回報並適時調整，維持客戶財富的成長步伐。」有別於坊間其他財管方案，Kevin強調盛富資深客戶經理所扮演的諮詢顧問角色，結合母企強大的金融網絡，協助客戶建構並保持平衡的投資組合，絕非『為跑數sell客』。」他續指盛富的入場門檻較親民，僅25萬美元(約196萬港元)，已能獲得媲美私人投資銀行的財管配套，並享有個人化的增值組合融資服務、特惠融資貸款利率優惠、新股認購利率等專屬優惠，提升投資組合的潛在回報和購買力，而且定位能填補中高端客戶的缺口。「今年1月我們優先推出盛富，至今客戶資產規模累計逾15億美元(約117億港元)，成績斐然，期望一至兩年內資產額能翻倍。」他補充。
產品研發「熱廚房」 強化客戶經理與客戶端數碼體驗
投資及理財產品研發好比「熱廚房」，為客戶設想合適方案，市場觸覺必須夠快。Kevin直言，「我們擁有不少優質服務，惟缺乏整合及理念一致性，致令大眾難以獲悉。」企業近年進行革新，如應用金馬資本的Extramile協助同事快速提供結構性產品資訊與分析；又強化「凱基亞洲投資通」功能，如單一頁面港股雙報價、新增到期前有效(GTD)盤等，更在YouTube開設頻道，提供財富透視。「未來我們密切留意大灣區的跨境投資機遇，以豐富經驗、扎實的研究基礎、精準執行力及專業知識，助投資者實現不同階段的人生目標。」