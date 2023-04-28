BIZ勝派丨超越證券買賣 凱基亞洲「盛富」(Sage)締造穩健財管

美國矽谷銀行破產事件，令歐美銀行業與環球金融市場出現動盪，投資者自然將眼光投放至相對穩健的東南亞市場。熟悉亞洲金融市場，擁有資深顧問團隊的凱基亞洲(KGI Asia)，推出「盛富」(Sage)度身定制財管財富管理及投資方案，協助投資者部署資產配置，捕捉機遇。凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權Kevin稱，「近年為企業形象重塑，背靠母企台灣凱基證券與中華開發金控的堅實支持，及集團總部强大的亞洲網絡，我們已蛻變成一間集財富管理、經紀業務、投資銀行、債券及資產管理的綜合金融專家。」

東南亞疫後急促復甦 投資新興市場感樂觀

綜觀環球經濟經歷疫情洗禮後，雖然已逐步復甦，惟地緣政治紛爭、加息通脹陰霾、中美角力頻繁等因素持續影響市況，外圍仍波動不穩；再者加密資產熱潮退卻，市場觀望氣氛濃厚之餘，投資者進而對離岸資產配置需求強勁。凱基亞洲立足香港超過25年，集團足跡遍布台灣、新加坡、印尼、泰國等地，對當地市場自然瞭如指掌。Kevin認為，「相比歐美等西方國家，政局相對平穩的東南亞國家，其經濟復甦動力較快且強，加上市場已充分反映現實，如近期不斷有資金流入新加坡，另外不少廠家亦將生產線移師至泰國或越南。」對於投資新興市場，他表示樂觀。「以香港作為亞洲財富管理樞紐，連結區域合作，協助投資人士財富增值。」