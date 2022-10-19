BIZ勝派丨陪伴成長逾半世紀 開創港式快餐文化 有大家 就有大家樂

「這感覺又上演，令人懷念……」

香港經濟起飛，曾幾何時，到快餐店「high tea」飲紅豆冰同食炸雞髀，是不少家庭外出食飯的「盛事」。華姐童年時考試成績好，父母應承去快餐店「食好西」，更屬一大獎勵！昔日新潮的外國飲食文化，如今已變成普羅大眾的平民飯堂。「現在一哥焗豬扒飯是不少白領打工仔的『頹餐』；一碟分量十足的燒味飯，更是藍領一族的最佳醫肚之選。」大家樂集團有限公司行政總裁(香港)梁可婷Piony早前邀請華姐在大家樂茶聚時，大家熱烈討論起港式快餐文化的高山低谷。疫情下大家樂堅守崗位，為大眾解決每一餐。「『有大家，就有大家樂。』品牌重塑活動，就是要喚起港人在快餐店發生過的種種記憶。」而3條廣告片日前更勇奪香港廣告界最具權威「艾菲獎」金獎，肯定是次品牌重塑獲大眾認同。

大家樂：港式快餐的鼻祖 「我們1968年在銅鑼灣糖街開設第一間大家樂。」Piony將大家樂逾半世紀的發展，大致分成3個階段，其中1968至1980年可謂集團的草創期。「六十年代後期香港經濟迅速發展，社會出現模仿外國生活文化的熱潮，而當時時髦的美式自助速食營運模式也引進香港，由大家樂作為業界先驅，港式快餐遍地開花。」相比起美式快餐食漢堡包及熱狗，她指港式快餐的餐種相較貼近冰室和茶餐廳，既有扒餐和炸髀，也有中式碟頭飯以至後來供應燒味，加上菜式每隔一段時間換款，不像西式快餐只有固定餐種。「1974年集團在旺角通菜街77號開設第三分店，引入『買飛自己取餐』的自助模式，當時來說相當前衛。」至於大家樂的王牌菜式「一哥焗豬扒飯」，她指自1968年開業起已有供應，更經歷4度變化。「元祖版本加入磨菇、青豆、芹菜和紅蘿蔔；第二次改革混入鮮番茄調製口感濃郁的茄汁；第三代更換成蛋炒飯底。」後來因應市場「厚切」熱潮，將兩件豬扒變成一大塊，又有菠蘿與芝士，現在更定期加入不同口味。「不少人以為豬扒是預製翻熱，然而我們分店每天在午市前以『先蒸後炸再焗』現場製作，才能在五十多年間能保持水準。」她補充。



80、90年代滿載港人情懷 八、九十年代大家樂與香港一起迎來黃金盛世時代，Piony認為那時是香港人開始對大家樂產生感情和回憶。「隨著分店相繼進駐新市鎮、商場和公共屋邨，愈來愈多家庭、勞動階層和學生能夠享受大家樂。如一家人周末的歡樂時光、學生哥放學聚集吹水、小情侶約會撐枱腳等。」當時除了一哥焗豬扒飯、炸雞髀和紅豆冰3大招牌外，更將扒房菜式平民化，於快餐店首次推出鐵板餐，造成不少茶餐廳爭相模仿。至九十年代更開創先河推一人火鍋，讓大家在快餐店打邊爐便宜吃。她指1984年在沙田新城市廣場開設分店，隨後1986年7月更在香港聯交所上市，當時絕對是大家樂的品牌鞏固期。 千禧至今 陪大家一齊捱過難關 近20年隨著開放自由行，Piony指內地旅客為整體餐飲行業迎來新局面，「餐種更多『花臣』，泰式咖喱、川式麻辣、意式風味等林林總總，滿足不同客群口味，而且類似特色的快餐店百花齊放。」坊間選擇更多，競爭激烈，她坦言營運成本增加，大眾的飲食資訊愈趨透明，大家樂作為「香港人的大食堂」，既要有豐儉由人的選擇，也要有叫人食指大動的「打卡」美食。然而社會事件加上世紀疫症接踵而來，幾乎摧毀香港這福地多年來累積的成果。「『關關難過，關關過。』猶記得2020年新年後疫情爆發，業界要配合變化萬千的防疫措施，由收緊堂食比例、加裝隔板、換氣通風、消毒等，還有裝設測溫機、填紙仔到《安心出行》掃code，早期還要協助全體員工每7日進行核酸檢測，無一日大家可以安安樂樂。」至第五波來襲，令她最為深刻，「葵涌邨無預警圍封，商場內有我們的分店，同事擔心染疫，到底要怎樣服務市民，才能平衡各方利益。」最終她提出3星期無堂食措施，透過靈活調動餐種資源和改變營運節奏，令分店維持服務，員工又不怕中招。