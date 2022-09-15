BIZ勝派丨體驗與試玩 融匯全渠道行銷 Samsung差異化策略 制霸香港市場

智慧型手機日新月異，惟品牌之間競爭激烈，當面對日益飽和的消費市場，若果廠商不及早另闢跑道，創造差異化，遲早被市場淘汰。Samsung早在2019年已毅然將摺疊屏幕技術量產，初代Galaxy Z Fold應市為市場創造需求。三星電子香港有限公司董事總經理趙依音Yiyin形容，「憑藉我們了解香港消費市場，堅持產品多元化與融匯全渠道行銷策略，今年上旬錄得平均香港手機銷售數量第一的佳績。」隨著第四代Galaxy Z Fold4/Flip4上市，Yiyin致力體驗與試用並行模式，為客群製造誘因，深耕摺機市場。

疫情反增3C需求 Samsung成摺機先驅

每年8至9月，各手機品牌恆例都有一波旗艦手機應市，惟近年新機除了硬件更新外，設計新意欠奉，影響購買意欲。面對挑戰，今年年初南韓傳媒已報道指，Samsung以代號「TIGER」(2022年為「虎年」)為環球策略。當中「T」指真正第一、「I」指改善市佔率、「G」指縮窄與蘋果差距、「E」指擴大產品曝光與觸及、「R」解作創造紀錄的一年。綜觀環球手機市場，雖然傳統旗艦機熱潮漸退，中低階市場亦遭大陸品牌瓜分份額，唯獨Yiyin對香港市場充滿信心。「港人向來對3C產品充滿好奇，較區內其他市場更易接受新事物，換機頻率普遍高於全球水平；而且疫情無阻消費者對產品的需求，倒反而因新常態催生手機部分功能應用的渴求。」作為手機市場領導地位，她表示Samsung更要肩負責任，從了解消費者的使用習慣作出發點，持續改良應用體驗。

品牌經歷4年耕耘，現時Samsung摺屏手機技術，其不良率已較初代出品大幅改善，加上產能規模擴大，成本進一步壓縮，整體而言算是領導業界。品牌作為摺機先驅，其去年第三代Z Fold3/Flip3的銷量更取得突破，亦引發更多品牌加入戰場。Yiyin認同Samsung確實帶動下一波Android手機市場的發展，面對有評論認為中國品牌摺機性價比較高，她稱Samsung並非以價取勝，而是重視操作體驗，「我們早在2011年已研發可彎曲的柔性屏，反覆學習和失敗，才成就如你所見的Z Fold4/Flip4。幾乎所有消費者都會關注摺屏的耐用度，以今代為例，摺屏能承受20萬次開合摺疊，另外面板多層結構令主屏幕強度增加45%。」此外更緊湊隱藏式轉軸改善握感，而在尺寸不變的情況下，微調屏佔比亦方便操控，她表示表面看似小改變的地方，正是內裡大改善的妙處。再者，透過差異化市場策略，照顧不同消費者的喜好，Samsung全方向覆蓋整個手機市場，由輕用家取向、大屏大電為主的A系，到性能旗艦的S系，甚至奢華創新的Z系，應有盡有。「定位清晰，消費者不易混淆，才能在成熟市場上成功接觸擁有不同需求的客群。」她補充。