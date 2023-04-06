BIZ勝派丨AI尋保配對 智．守衛精神健康 保險活力先驅 FWD十載應援你人生

「保險」的出現源自對人生的保障。過去行業予人印象多數跟賠償、意外、病亡等消極和負面因素掛鈎，但FWD富衛香港透過「創造保險新體驗」，呈現將保險令生活無後顧之憂後，大家可放心挑戰人生的積極態度，引領活力先驅。晃眼十載，富衛革新求變，相繼重建網上投保體驗、推出「AI尋保」功能及「智‧守衛」產品等。富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國Paul見證FWD的變遷，「我們趁疫後即夥拍天團MIRROR推出『應援您健康』企劃，從飲食、音樂與運動3方面，為港人打氣！」

FWD MAX生活體驗平台為業界開創互動生態圈。

富衛：10 Years Young FWD富衛香港業務從最初僅港澳和泰國，發展至今已達10個市場，足跡遍及東南亞，品牌規模更躋身香港五大保險集團之一。Paul指出品牌緊貼市場脈搏，積極了解客戶所想，並配合保險科技推陳出新。適逢今年8月富衛10歲生辰，Paul笑言品牌是「10 Years Young」。他續說，「隨著時代變遷和科技進步，保障產品與客戶體驗均與10年前截然不同。如網上及手機投保愈趨普及，客戶也習慣在網上搜尋並比較不同保障產品。」前年7月富衛已重整網上保險平台，「醫壽住行」涵蓋人壽、危疾、醫療、汽車、意外、寵物與家居保障等15種產品，並以易用介面、更直覺操作，從而縮短投保過程，「最快5分鐘內完成網上投保申請，30分鐘收到保單批核確認並生效。」 為保險業建構互動生態圈，富衛同樣走得最前，例如FWD MAX生活體驗平台，提供豐富的活動體驗，客戶透過賺取MAX積分及MAX代幣，於平台兌換獎賞優惠。Paul續說，「甚至MAX客戶尊屬活動，如搶先購買偶像演唱會門票等，提升客戶互動連繫與品牌忠誠度。截至去年12月，FWD MAX的會員數目按年增加34%。」難怪富衛表現持續強勁，去年新業務價值達到8.23億美元(約64.19億港元)，按年增長29%；分部經調整稅前營運利潤亦達3.34億美元(約26.05億港元)。

「AI尋保」革新保險體驗 網上和虛擬保險加快業界數碼轉型，Paul認為要讓大眾能夠自行掌握保障需要及產品內容，於是平台去年10月加推「AI尋保」，後台根據富衛人壽客戶的保障計劃之大數據分析及運作，以科技協助投保人發掘並了解自身保障需要。Paul解釋，「客戶僅回答7條簡單問題，包括性別、年齡、吸煙習慣、職業、收入，以及婚姻和家庭狀況，系統即可1分鐘內提供合適的保險選擇，從而找出潛在的保障缺口，還備有保障額的中位數作參考。」他指現時系統將參與者分為15種人物設定，並持續讓AI學習及優化，陸續增加更多更仔細的人物設定，「年內全力增強數據庫，期望日後數量會增至50至60種，以提升配對準繩度，創造更個人化投保體驗。」對比2021年同期，富衛網上保險平台在去年第四季流量大增，連同新訪客瀏量均升逾倍，而網上報價亦增100%，更有客戶從AI尋保獲悉建議後的查詢，贏盡市場口碑。「現時平台上極受歡迎的，如自願醫保『尊衛您醫療計劃』，還有為普羅大眾而設，全數保障普通病房一系列住院及手術醫療費用，提供兩個保障級別、4種自付費組合、低門檻高保障的『全自主百萬醫療計劃』。」 「智．守衛」業界首創 新冠疫情令大眾健康意識提升，連帶關注身心靈健康。富衛於去年6至7月進行《全球精神健康調查》，在16個國際市場訪問逾萬名人士，發現近八成受訪港人自身及其同伴曾面對精神健康困擾，僅兩成會主動尋求專業支援，且治療費用及缺乏認知為港人兩大關鍵障礙。Paul指公司隨即回應市場，於去年11月推出「智．守衛」精神健康保障方案，就嚴重情緒病診斷，設有高達80萬港元賠償，是業界首個填補相關領域的方案。「我們又夥拍ThoughtFull共同提供數碼精神健康支援，經《ThoughtFullChat》為客戶一站式專業情緒輔導工具，推出以來市場反應正面。」

MIRROR身體力行 「應援您健康」 富衛香港邁進10周年，Paul表示品牌趁勢跟天團MIRROR聯乘推出「應援您健康」企劃，希望為MIRROR粉絲及大眾注入正能量，透過飲食、音樂及運動3大生活日常範疇，拍片鼓勵大家關注身心靈健康，而相關的宣傳活動現正鋪天蓋地進行中。他簡介，「FWD MAX平台即日起至6月13日推出『夾FUN應援您』遊戲，成功挑戰將有機會贏走總值逾23萬港元禮品；至於FWD網上保險平台亦有『好「賞」應援您健康』，即日至5月2日期間，以指定優惠碼投保指定保險產品，除可享保費折扣優惠及/或免費身體檢查服務外，更送出FWD x MIRROR聯乘精品，包括筆記本、珍藏貼紙套裝、海報及明信片等。」他表示「全自主百萬醫療計劃」將會是品牌「應援您健康」企劃的重點推廣健康保障產品。