BIZ勝派丨Airwallex整合管理環球營運資金鏈 靈活應付各地部署 助HYROX體能耐力賽邁進國際化

挑戰成為體能達人，近年興起結合8公里長跑和8項功能性動作，適合職業運動員以至不同程度健身愛好者參加的HYROX體能耐力賽，7年間便累計吸引逾百萬人投入其中。這種全民參與，既無完成時間限制，也不用資格要求的新體驗，風靡全球。將HYROX極速推展至全球不同地區，繁瑣管理環球營運資金確實會拖累其國際化步伐。HYROX亞太區財務總監Benjamin Sin表示，HYROX賽事短短兩年已發展至亞太區7個國家及地區，團隊經常需要在緊迫的時間內安排活動，「部署速度和精準度是我們的成功關鍵，配合Airwallex一站式全球金融、匯款與開支管理工具，大大提升各地區的財務管理工作，讓團隊能全心全意投放精力於業務發展。」目前，他的團隊正籌備本月底舉行的香港賽事，同時已訂下目標將在兩年內在亞太區所有主要城市舉辦HYROX。

挑戰一：營運市場 開立獨立銀行帳戶 費時失事 為準備要在世界各地安排賽事，HYROX需要當地帳戶來收取賽事報名費，同時支付籌辦當地活動的供應商和承包商，亦要確保全球交易和稅務的合規性。Benjamin坦言，在當地開立銀行帳戶這個傳統方法實在費時失事。「辦理過程試過長達6個月，銀行也要求公司代表親自到當地進行面談，這非常耗時及浪費大量人力資源。」相反，利用金融科技如Airwallex即可迅速妥善辦理登記環球企業帳戶。只要上網遞交所需文件及網上辦妥認識你的客戶程序，最快24小時即可開立附有各國家及地區的貨幣帳戶，符合各地的合規監管要求之餘，亦更可透過單一帳戶管理各種貨幣的財務交易，包括澳元、美元、新加坡元、菲律賓比索等。「金融科技能打破地域界限，毋須親身前往當地即可開戶及進行全球交易，完全符合初創對速度和效率的要求。」

挑戰二：國際匯款應付緊急狀況 承擔高額開支與延誤風險 他續指，賽事活動的籌備安排十分緊湊，整個流程從搭建設施到安排拆卸要在僅3天內進行，因此一旦遇到緊急狀況而需要海外匯款，傳統銀行的昂貴交易手續費和延誤風險會大大影響HYROX的營運及成本。「若果我們使用傳統銀行服務，要預計至少3個工作天去處理，期間有機會遇上銀行假期，或是匯款資料出錯影響匯款，這肯定會嚴重影響整個HYROX活動安排。」反之，Airwallex可支援逾150個國家和地區、60多種貨幣以銀行同業匯率完成匯款，最快可以做到30分鐘內到帳，讓HYROX團隊迅極速進行國際匯款解決任何關鍵狀況。

挑戰三：全球開支零碎 難以控制預算 每場HYROX賽事均需要與多方進行安排和協調，各營運市場的商業文化有別，當出現突發情況時，當地員工通常可能會先墊支費用以確保活動順利進行。Benjamin指出，「由於HYROX賽事在各地進行，我們要提醒團隊好好保存單據處理報銷，這些單據的語言、格式、貨幣五花百門，令對帳難度大增，變相難以控制預算同時又費時失事。」於是，HYROX為員工提供Airwallex雲匯Visa卡，提前為團隊預定備用金額及設定消費限額，賦權他們直接與供應商交涉及支付費用。「創建Airwallex雲匯Visa卡員工卡過程簡單，而且支援Apple Pay及和Google Pay，增加支付彈性，讓我們能在各地更流暢地營運賽事。」Airwallex與會計軟件QuickBooks平台對接，所以能將所有簽帳、支薪等交易跨平台、自動地同步，公司便可實時審批開銷。「同事安坐香港也可對環球營運資金鏈一目了然，當每月對帳時只需在上網即可完成，相當方便。」

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