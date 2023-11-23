BIZ勝派｜協盛建築 落「地」源頭整治施工安全 倡導愛心與關懷 讚賞文化提升工匠自豪感

近期發生多宗建築地盤工業意外，引起政府及公眾的高度關注，地盤安全問題及其監督標準亦再度成為討論焦點。翻查勞工處資料，今年首季因工業及職業意外死亡的工人分別有5人及74人；過去兩年，每年更有25人死於工業意外。眼見悲劇頻生，在建築業打滾多年的協盛建築執行董事鍾達揚及黎偉明坦然傷感，對於如何改進工地施工安全、做好建築品質監控，一直是業界長久以來不斷在探討的兩大課題。而作為建築業的一員，協盛除了善用最新建築技術及創新科技等硬件配套外，亦選擇從企業文化著手，透過向前線傳達愛心與關懷，與他們建立儼如家人的關係，藉此將安全意識潛移默化刻在他們的骨子裏，共同以「愛心建家園」。 全民皆耳、全民皆眼 對潛在意外說「不」 倡導愛心與關懷，打造家的感覺，在建築業界確實少見。鍾達揚（TY）指，協盛其中一個文化是「關懷身邊人和事」，因此即便工業意外多寡，協盛管理層與分包商每星期都會落「地」到地盤巡查。「巡查的目的不是要指出他們做得好與不好的地方，而是希望透過巡查，釐訂清楚每一個位置的安全標準，從而提升整個團隊包括分包商、工匠們的水平」，令他們明白『安全』是要如何實踐，希望整個團隊齊心去做好這件事。」

黎偉明（Edmond）笑言，大家聽到「愛心建家園」、「關懷身邊人和事」等，可能只會覺得是slogan（口號），但協盛就以行動說明一切：「以往談及工地安全，大家都會很被動及恐怕被捉。我和TY是Operation出身，我們都曾經有這個感覺。但後來我們覺得這種心態需要改變，畢竟地盤的safety officer有限額，因此要做到最大程度的『安全』，就要『全民皆耳、全民皆眼（safety ears、safety eyes）』，因此我們推出了『24小時救己救人熱線』，目的只有一個，就是要全部人都留意到『安全』。」 獎多於罰打破「金手指」觀念 身邊人賞識加大推動力 然而，「24小時救己救人熱線」最初推出時，卻是失敗收場。Edmond他們立即進行檢討，走訪工地，聽VoC（客戶心聲），原來問題出自獎罰分明的制度，大家害怕舉報後會成為「金手指」，日後遭到其他工匠報復；也擔心舉報愈多，變相代表工地愈不安全。後來，他們改變策略，對提出舉報的工匠獎勵$300禮券，被舉報而勇於承認並改善的工匠則獎勵$150禮券，如不改善再作處分，以獎多於罰打破「金手指」觀念。「從數據上我們可以看到，熱線數字有上升的趨勢，但代表這是KPI嗎？畢竟每一個工程項目，它的nature of project不同，status也不同，這正正是建築的難度。我們希望做到零意外，但零意外是一個結果，重點在於過程如何實踐。透過獎勵禮券，工匠的家人了解到背後的因由後，會欣賞他們的舉措。這種概念或認同感不一定套用得到所有工匠身上，因此我們每年年終都會舉辦安全選舉。在頒獎禮中，工匠與公司老闆同事吃一頓飯、上台領取獎狀，真的有工匠告訴我自己是勞動階層出身，一輩子也沒有拿過獎，這種讚揚對他們來說是很大的推動力。」

關愛涼亭

望效法日本匠人精神 將安全與專業植根骨子裏 管理層由上而下落「地」巡查整治、設立「獎多於罰」的制度及關愛委員會等，都是為了多走一步，先與工匠建立良好的關係，讓他們感受到協盛的不一樣。言談間，兩位多次提及「工匠」一詞，TY指，協盛於早期已改稱前線員工為「工匠」而非「工友」，目的是希望效法日本的匠人精神，幫助員工建立認同及自豪感：「去到日本，為何人家的地盤很整潔，而且很安全？因為他們每一位工匠都有意識。協盛提倡7個工匠精神，除了『關懷身邊人和事』外，另一個就是要『感自豪』。不止是我們公司的同事感自豪，我們希望在工地幫我們做事的每一位工匠，在完成工程項目後，都會為自己有份參與其中而感到自豪。」

自己痛點自己解決 投放資源自主研發 2 大工作平台 當然，從企業文化著手只是推動安全的第一步，創新科技的應用同樣有助實踐更有效的安全管理。以人工智能（AI）為例，Edmond指建築業面對人才短缺，AI的應用是大勢所趨，惟他認為AI現在仍處於成長期。TY表示認同，並指出雖然現時協盛部分工程項目已利用AI Camera幫助勘察危險區域、記錄工匠進出工地、有否佩戴安全帽等，「但很多時這些創新科技都只具備基本功能，至於怎樣將它實際應用到工地裏面，其實需要很多數據，特別是真正從事建築的有關人士，一起去討論如何落實執行。因此，當我們找到一些初創公司或者創科公司，有方法可以幫助提升工地施工安全水平，我們一般的做法就是先和它做一個POC（Proof of Concept），試了它初步的方法行不行，如果可行的話，我們就慢慢和它逐步將系統enrich，能應用到不同地盤內的工作場景。」

CIA（Construction Information Anywhere）