BIZ勝派｜回應虛擬資產政策宣言 專訪Binance：港金融科技為領先樞紐 推動時機成熟

香港面對亞洲區內其他地區愈趨活躍的金融科技發展，尤其是針對虛擬資產及加密貨幣的相關產業，政府日前趁舉行《金融科技周》及金融領袖投資峰會期間，就發展蓬勃的虛擬資產行業和生態圈，財庫局發表了虛擬資產政策宣言，闡明政府的政策立場和方針，包括提出綠色債券代幣化、研究數碼港元作為貨幣銜接，以及就監管交易平台開展諮詢等。參與《金融科技周》演講，幣安Binance大客戶與機構客戶業務總監(Head of VIP & Institutional)陳潔Catherine接受專訪時形容，宣言為業界起正面鼓舞作用，亦認同政府推動時機成熟，呼籲金融機構及企業機構可抓緊機遇，了解虛擬資產所帶來的各種可能性。

虛擬資產重塑金融市場未來

第一種加密貨幣「比特幣」Bitcoin誕生於2008年，發展至今全球虛擬資產行業只是短短14年，Catherine認為這種嶄新的金融科技改革，其歷程猶如當菲林相機轉變為數碼相機等其他科技創新一樣，過程中必然出現適應與淘汰。「金融界大致會有三類人，一種像Visa及Mastercard等支付科技公司，已探討甚至實踐協作，如發行加密貨幣扣帳卡；亦有私募基金如KKR為部分基金代幣化，以降低投資者的入場門檻。另一種，亦是絕大多數的，都是抱持觀望態度。最後一種，也是極少數的傳統持分者，仍抱持抗拒變革的態度，但隨著香港政府表態，我深信此類人只會愈來愈少。」

她認為香港的金融科技發展從來領先亞洲，也孕育不少金融專才，「因此在這種先天優越的環境下，沒有理由不迎合國際大局，推動虛擬資產市場。」Catherine亦明白政府兩年多以來專注抗疫，難以兼顧推動其他政策。「我同意政府立場理應較機構和個人投資者更心思縝密，必須觀察市場變化，參考區內其他地方的做法，例如中東和澳洲的規例較明朗、越南近年推進具前瞻性的加密貨幣應用場景等；當政府找到成熟的『good reference point』，便開展最合適的模式。」她又表示政府釋出開明態度後，便要想下一步行動，包括法例監管、更具體的發牌制度、配套措施等。她認同傳統金融機構是風險管理的專家，但當涉及科技應用便未必太熟悉，需時學習和了解。她又舉例，有國家或企業已將加密貨幣納入支付和支薪；而銜接虛幣和實體貨幣單位轉換的，除以美元掛鈎的穩定幣外，央行數碼貨幣(CBDC)的出現也是近年趨勢，以增強投資者的信心。