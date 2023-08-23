BIZ勝派｜孕育智慧城市專才 應科院實習國際化 葉成輝：回歸香港搞創科機遇處處

人才發展與跟城市競爭力掛鈎，近年香港面對嚴峻的人才流失問題，當中4大金融監管機構指去年中層人才的流失率高達兩成；創科專才同樣缺乏，有科企人力資源主管稱獲聘與離職比例「1:1」令企業難以拓展，影響香港邁向智慧城市的步伐。上周五香港應用科技研究院(下稱應科院)的兩項暑期實習計劃完滿結束，應科院行政總裁葉成輝博士Denis發表感言時表示，「希望學生能夠趁今次機會，了解未來在港的職涯發展，學成後能回歸貢獻社會。」

90:3000 競爭大 難入過哈佛 暑期實習計劃是應科院人才培育的重點項目之一，為了應對未來創科業界的蓬勃發展，應科院近年透過「本科生暑期實習計劃」及「金融科技未來領袖學院」，啟發並發掘行業人才。在為期8周的實習期，前者可分派往可信及人工智能技術、通訊技術、物聯網感測與人工智能技術和集成電路及系統4大科技領域進行實習，在資深科研人員的指導下親身參與研發，亦會參加多個「Tech Talk」科研技術講座及各項人脈拓展活動，與大型企業及機構的業界專家進行面對面交流；後者更聚焦科技和企業的實務合作關係，實習生會到訪多間知名金融和科技機構，如金管局、IBM、微軟香港、中銀香港等，讓他們全面認識科技在港應用實況。 Denis笑言今年實習生遴選競爭非常激烈，獲取錄比例僅3%，較今年哈佛大學收生率(3.41%)還要低！「我們分別在本港、內地及海外多所大學進行招募，主要以修讀STEM學科為主，共收到近3,000份申請，招募人數較去年幾乎倍增。面試時我們不只看成績，還會考慮學生對創科的熱誠與激情，兩項計劃共計錄取90位實習生。」他又指本屆實習生來自全球各地，逾四成來自英國、近三成來自美國，其他來自日、韓、澳等亞太地區，如新加坡國立大學，澳洲國立大學、杜倫大學、倫敦帝國學院、牛津大學、芝加哥大學、哥倫比亞大學等，規模國際化，反映香港對國際學生仍具吸引力。

讀書成績好 不止習醫一條路 未來強化ESG元素 每年暑假各行各業都會推出暑期實習計劃，讓學生及早了解未來就業概況。而在應科院的實習期間，Denis表示基於創科研發部門繁多，企業協作聯繫也廣泛，令同學能夠體驗多元化的工作環境，不同背景和專業的學生更易交流互動。他續指，「我們會因應同學的喜好，作分派實習部門取向。如希望從事硬件開發的同學，可撥歸物聯網、車聯網、半導體等部門；實踐軟件編程的同學，便派往生成式AI、5G通訊等部門大展拳腳。」Denis認為傳統社會觀念，對資優學生就業出路發出不恰當的訊息，「傳媒往往訪問應屆畢業生，讀書叻就出走香港、立志習醫或當律師。如果同學喜歡科技，家長以至社會應鼓勵他們札根自己城市搞創科。」他又認為國際社會格局轉變，地緣政治或窒礙就業前景，建議學生可儘早決定回歸香港、大灣區或亞太市場，為地區經濟出力。 他續指，「香港作為連接內地與國際間技術轉化的獨特連繫人角色，政府致力凝聚官產學研，締造蓬勃的創科生態圈，未來在港的創科待遇及生活環境只會愈發吸引。」因應可持續發展、零碳經濟、ESG等機遇持續擴大，放眼未來，Denis認同實習計劃將增撥更多資源予相關領域，計劃內容亦會聚焦更多「綠色」元素。