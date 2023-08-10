企業放榜｜港鐵半年多賺12%維持派息 經常性業務扭虧

港鐵(066)公布截至6月底止半年純利按年少11.7%，至41.78億元；總收入275.74億元，升19.7%；受惠防疫措施取消後的乘客量增加，以及中港間的鐵路服務重開後逐漸恢復的過境及免稅店業務，經常性業務轉賺24.2億元，去年同期蝕6.78億元；物業發展利潤7.32億元，大減90.6%；每股盈利0.67元；中期息維持0.42元，可以股代息。

港鐵今日收報35.25元，升0.1元或0.3%，成交額5,010萬元，市值2,190億元。

港鐵業績｜香港車務營運收入多 61%

上半年港鐵香港車務營運收入93.42億元，多60.7%；香港車站商務收入24.15億元，多63.1%；香港物業租賃及管理業務收入24.56億元，升6.5%；內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入130.79億元，少0.5%。

集團指，由於疫情已大致消退，對集團的業務前景審慎樂觀，但需要應對其他不確定因素，例如全球通脹和利率高企。物業業務方面，視乎市況下預計未來12個月左右為約4,000個單位招標，並預期首先推出東涌東站第一期項目，而其他項目正在籌備中，包括技術研究、批地及法定程序，並將視乎市況而進行招標；另外下半年將為「日出康城」第十一期的利潤繼續入帳。