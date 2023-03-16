企業數據｜國泰2月載客破111萬人次 飆3467%

國泰航空(293)指，今年2月載客約111.47萬人次，按年飆3,467%。乘客運載率增38.6 個百分點至86.2%。首兩個月載客人次按年亦漲3,737%，運力上升 2,071%。另外，上月運載10.039萬公噸貨物，按年增59.6%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。運載率跌13.7個百分點至 66.7%。首兩個月載貨量按年揚42.8%，運力增加201.3%。

顧客及商務總裁劉凱詩指，今年良好勢頭於2月持續。農曆新年後的載客人數進一步增長，上月載客量突破110萬人次，平均每日接載近40,000人次。上月續增航班班次及航點，客運運力按月多6%，並恢復往返温州的航班。顧客出行需求持續強勁，尤其是經香港樞紐往返內地。上月最後一星期的台北和高雄航線需求，因香港及澳門居民的旅行限制獲撤銷而轉趨殷切。同時亦喜見商務及休閒旅客對前艙需求有所增長。

往返日本航班每周擬增至 120 班

劉凱詩續指，客運運力將於本月底回復至新冠疫情前約50%水平，服務超過70個航點。將繼續增加航班數量，尤其是往返深受顧客喜愛的航點，從4月開始若干日子往返倫敦的航班會增至單日5班。並計劃在暑假旺季時，將往返日本的航班數量由現時每周73班，增至120班。亦擬於本月底將往來內地的航班增至每周超過110班，覆蓋15個城市，包括恢復往來上海虹橋及海口。部分往返北京的國泰航班亦將於本月26日起恢復頭等客艙服務。此外，洛杉磯航線部分航班亦會於同日起恢復頭等客艙服務。在貨運方面，香港以及內地的貨運需求正在回升，當中電子商貿相關的貨運需求尤為殷切。隨著恢復更多客運航班，貨運網絡亦得以逐步擴張。